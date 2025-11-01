Как «Быть посему!» Екатерины II заложило основу технического образования: чем запомнилось 1 ноября в истории Петербурга

День, когда в Петербурге рождалась наука, история и любовь.

1 ноября — дата, которая в истории Санкт-Петербурга оставила свой неповторимый след, отметившись событиями, разной степени важности, но неизменно значимыми для развития города и страны.

Это день, когда переплетаются нити истории, от великих начинаний императоров до скромных, но трогательных моментов начала новой жизни.

1773: Фундамент знаний, заложенный Императрицей

Ровно 251 год назад, 1 ноября 1773 года, императрица Екатерина II подписала указ о создании Санкт-Петербургского горного университета.

Эти слова — «Быть посему!» — положили начало первому высшему техническому учебному заведению в России.

Первыми студентами стали 19 юношей из Московского университета, уже обладающих знаниями в области химии, арифметики, геометрии и иностранных языков, а также 4 пробирных ученика и 6 отроков, обучавшихся за собственный счет.

Уже в 1776 году был выпущен первый отряд горных офицеров, а к концу XVIII века число студентов достигло 108 человек.

Сегодня Горный университет — это современный центр образования, где обучается 12,5 тысяч студентов по 97 направлениям на 9 факультетах.

1938: «Человек с ружьем»

1 ноября 1938 года на экраны вышел фильм «Человек с ружьем», созданный на легендарной студии «Ленфильм», ставший одним из значимых произведений советского кинематографа.

1959: Новые грани жизни

А 1 ноября 1959 года произошло событие, ознаменовавшее начало новой традиции — на набережной Красного Флота (ныне Английская) открылся первый в стране Дворец Бракосочетаний.

Первыми, кто скрепил свои узы в этом торжественном месте, стали инженер Кировского завода Михаил Назаров и фрезеровщица Любовь Федорова.

Регистрация брака в «первом» ЗАГСе города быстро превратилась в знак престижа и добрую традицию, местом, где свои союзы заключали многие известные пары.