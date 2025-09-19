Экономный Петербург: как найти комнату за 10 тысяч, если аналитики обещают зарплату мечты еще не скоро

Советы от горожан для жизни по карману.

Пока аналитики прогнозируют, что зарплаты мечты петербуржцам стоит ожидать не раньше, чем через десять лет, многие горожане уже сейчас осваивают искусство экономной жизни.

Квартирный вопрос: «барахолки» и «сарафанное радио»

Цены на аренду квартир в Петербурге растут почти каждый год, и спрос на дешевые варианты у метро не ослабевает. Однако о самых выгодных вариантах часто можно узнать только «изнутри».

«Я регулярно меняю жилье — ищу через соцсети и „барахольные“ группы, где можно найти комнату за 10–15 тысяч рублей в пешей доступности от метро. Главное — проявлять терпение и ловить удачу», — признается уличный музыкант Сергей в беседе с Росбалт.

Риэлтор добавляет, что некоторые квартиры в новостройках остаются пустыми долгие годы, что дает шанс снять их дешевле рынка, но для этого надо заслужить доверие владельцев.

Почему стоит задуматься и о коммуналках или совместной аренде, рассказывает опыт многих жителей:

«Съем квартиры на двоих, коммунальные комнаты — проверенный способ существенно экономить».

Транспорт — как поездки становятся легче для кошелька

Многие петербуржцы недооценивают разнообразие городского транспорта. Павел, живущий в городе, отмечает:

«Жить у метро и ездить только на нем — привычка, но автобус, трамвай или 30-минутная прогулка вместо одной поездки тоже могут быть экономнее».

Стоимость разового проезда в метро — 86 рублей, наземного транспорта — 80.

При использовании «Подорожника» или «Карты петербуржца» цена снижается до около 60 рублей.

Месячный проездной в метро с 70 поездками обходится в среднем в 47 рублей за поездку — выгодно тем, кто интенсивно пользуется метро.

Мониторинг цен и еда — большой простор для экономии

Питание — тот пункт, где экономить можно постоянно, но важно не лишать себя разнообразия.

Петербургский медик подчеркивает:

«Не стоит урезать разнообразие рациона, особенно в северной столице. Если что-то показано врачом — всегда стоит покупать, несмотря на цены».

Еще одна петербурженка рассказывает, что ходит сразу в несколько разных магазинов — где-то дешевле творог, где-то куриное филе.

В больших сетях часто бывают скидки до 40% на продукты с истекающим сроком годности, главное — не пропустить эти ценники. На маркетплейсах тоже можно найти выгодные предложения, но для экономии их стоит изучать системно.

В питании вне дома лидируют столовые и сетевые пекарни, где за час до закрытия можно купить продукцию с большими скидками — иногда до 50%.

Совместные покупки и складчины — сила чисел и дружбы

Совместные закупки снова набирают популярность, но теперь они больше завязаны на микрорайон и жилые комплексы.

«Организаторы собирают группы через чат в доме, закупают оптовыми партиями и делят товар по более выгодной цене. За свой труд берут минимум, а доставка обычно у дома», — рассказывает местная жительница.

Студенты делают складчины — покупают продукты вместе и делят обязанности по приготовлению пищи.

По словам петербуржца, это помогает сэкономить и есть полноценно:

«Работаем как одна семья — купил что-то, приготовил, договорились о меню. Иногда используем фудшеринг, когда совсем худо».

Досуг — как провести время и не потратить лишнего

Петербург богат на бесплатные и недорогие культурные мероприятия — во многом о них знают только местные. Уличный музыкант отмечает:

«Не вся музыка на площадках платная — почти везде можно найти бесплатные мероприятия, хоть и качество разное».

Многие музеи открывают двери бесплатно или по сниженной цене в определенные дни: Эрмитаж и Дворец Меншикова — каждый третий четверг месяца.

С 1 октября 2025 года к льготникам добавятся студенты и молодые специалисты в медицинских профессиях.

Музей истории религии устраивает социальные дни для школьников и пенсионеров, а в Международный день охраны памятников и Ночь Музеев можно посетить большое количество музеев по очень приятным ценам.