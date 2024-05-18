Как готовят пельмени в разных странах мира

Пельмени обожают миллионы россиян. Это очень сытное блюдо, которое не требует особых навыков готовки, если, конечно, оно купленно в магазине. В других странах тоже есть похожие интерпретации популярного яства. Там присутствуют тесто и начинка, но форма и название явно отличается от того, к которому привыкли люди в России.

Хинкали

В Грузии пельменей не найти, зато повсеместно подаются сочные хинкали.В тесто заворачивается фарш с луком и делается некая крышечка из защипов. Чем их больше, тем опытнее и профессиональнее повар, который их готовит. В идеале складок должно быть 19.

По негласным правилам сначала нужно откусить немного теста, выпить бульон, который образовался внутри, а хвостик отложить на тарелку. Грузины его не едят.

Цзяодзы

В Китае пельмени называю цзяодзы. Делают их из обычного бездрожжевого теста на пшеничной муке. Внутрь кладут мясо, иногда свинину с китайской капустой. Форма больше похожа на полумесяц. Подают такое блюдо с соевым соусом, рисовым уксусом и измельченным чесноком.

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Гедза

В Японии пельмени называют гедза. Отличие их от русских в том, что тесто раскатано невероятно тонко. Оно замешивается на основе крахмала, рисовой и пшеничной муки, воды. Начинка может быть самой разнообразной, начиная от свинины с капустой, заканчивая вегетарианскими вариантами типа морепродуктами, овощами.

Готовят яство тоже необычно. Сначала их немного отваривают в кипящей воде, а затем обжаривают на сковороде, чтобы внизу появилась хрустящая корочка. Подают такие с соевым соусом, чесноком и пряными травами.

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Курзе

В Дагестане хозяйки любят готовить и подавать на стол курзе. Блюдо похоже на вареники, но защипы у них немного отличаются. Края больше похожи на ровную и красивую косичку. Мясной фарш обильно сдабривают специями, чтобы чувствовалась насыщенность и аромат. Приправ местные для этого точно не жалеют.

Равиоли

Итальянцы без равиоли точно существовать не смогут. Это разновидность пасты, напоминающая квадратики из теста с разнообразной начинкой. Внусть могут положить мясо, сыр с зеленью, шпинат. Тесто готовят из муки и желтков с добавлением небольшого количества оливкового масла. Подают блюдо обильно поливая соусом и посыпая сверху тертым пармезаном.

Источник фото: Legion-Media