Городовой / Общество / Как корова на льду: 5 ошибок новичков-автомобилистов зимой - самые частые и опасные
Опубликовано: 14 декабря 2025 21:31
Фото: Городовой.ру

Про подснежников поговорим в следующий раз, те хотя бы не суются на скользкие дороги.

Зима на дороге — это не только красивый снег, но и экзамен на водительское хладнокровие. Автомобиль меняет характер, а привычные летние манёвры могут обернуться неприятностями. Вот ключевые ошибки, которые совершают многие, и простые правила, чтобы их избежать.

Первая ошибка — неправильная парковка. Оставляя машину в сугробе, сделайте себе «взлётную полосу»: перед тем как заглушить двигатель, проедьте вперед-назад метр, утрамбовав снег под колёсами. Эта минута сэкономит вам полчаса утренней борьбы с настом.

Вторая и главная ошибка — паника при заносе. Забудьте в этот момент о типе привода. Есть одно универсальное правило: крутите руль туда, куда хотите поехать. Если машину несёт влево, а вам нужно прямо — поворачивайте колёса вправо, чтобы вернуть её на траекторию. Это основа контраварийного вождения.

Третья ошибка — летние привычки скорости и дистанции. Зимой нужно ехать тише и оставлять больше места. Снизьте привычную скорость минимум на 10 км/ч и увеличьте дистанцию в полтора-два раза. Тормозите плавно и заранее, будто давите на хрусталь.

Четвёртый лайфхак касается запуска двигателя в лютый мороз. Если после нескольких неудачных попыток стартера в салоне запахло бензином (свечи «залило»), вдавите педаль газа в пол и снова попробуйте завестись. В этом режиме система перекрывает подачу топлива, продувая и просушивая свечи.

Пятая проблема — примерзшие двери. Лучшая защита — осенняя обработка уплотнителей силиконовой смазкой. Если профилактику проигнорировали, не дёргайте ручку и не лейте кипяток (лёд станет только крепче). Попробуйте аккуратно надавить плечом на дверь по периметру или, если есть доступ, заберитесь в салон через багажник.

Главный зимний принцип — предсказуемость и плавность. Ваши действия за рулём должны быть такими же размеренными, как падающий снег. Это не только убережёт от аварии, но и сэкономит нервы и время.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
