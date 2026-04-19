Как кошка признается хозяину в любви - не только мурлыканьем: интересные факты о жизни питомца

Задумывались ли вы хоть раз о том, как кошка признается человеку в любви? Животное не может об этом сказать, поэтому оно использует при контакте с хозяином определенные знаки. Портал "Purina.One" рассказал об этом подробнее.
Демонстрация живота
Если питомец лежит на спине, подставляя свой живот, то это означает, что сейчас он полностью расслаблен и вам доверяет вам. Живот является самым уязвимым местом у кошки, поэтому она не станет его выставлять лишний раз.
Моргание
"Если зрительный контакт дополнен неторопливым морганием – можете не сомневаться, что заслужили любовь и доверие кошки и получили от своего питомца своеобразный кошачий поцелуй", - рассказывает источник.
"Бодание" мордой
Если питомец "бодается" или трется о человека мордой, то в этот момент он метит хозяина своими феромонами, которые расположены в области усов. Так животное показывает, что человек представляет для него особую ценность.
Подарки
"Когда питомец делится добычей или игрушкой, то он выражает любовь и благодарность за внимание и заботу. Если животное принесло подарок, обязательно похвалите его за проявленную щедрость", - сообщает портал.
Мурлыканье и "массаж" лапами
Когда кошка топчет вас лапами и мурлычет, то она показывает самые светлые чувства. Такие действия называются "молочным шагом", которые происходят на уровне инстинктов. Так котята массажировали живот матери-кошки при кормлении.
