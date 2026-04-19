Сажаем картофель на Глафиру Горошницу – и урожай собираем по ведру с 1 куста: клубни крупные и вкусные – 5 народных примет Полезное
15 минут решают все: 1 процедура до посадки - луковицы крупнее яблок, в стрелку не идут Полезное
Теперь в 2 раза дешевле: РЖД ввели скидку в 50% – кто получит Полезное
Для малины в апреле - важнее воздуха: 2 литра "зеленого кваса" - и ягод видимо-невидимо Полезное
Не избавит от слизней: 3 вредных совета по борьбе с моллюсками — так можно погубить огород Полезное
Как кошка признается хозяину в любви - не только мурлыканьем: интересные факты о жизни питомца

Опубликовано: 19 апреля 2026 21:42
 Проверено редакцией
Как питомец выражает свои чувства

Задумывались ли вы хоть раз о том, как кошка признается человеку в любви? Животное не может об этом сказать, поэтому оно использует при контакте с хозяином определенные знаки. Портал "Purina.One" рассказал об этом подробнее.

Демонстрация живота

Если питомец лежит на спине, подставляя свой живот, то это означает, что сейчас он полностью расслаблен и вам доверяет вам. Живот является самым уязвимым местом у кошки, поэтому она не станет его выставлять лишний раз.

Моргание

"Если зрительный контакт дополнен неторопливым морганием – можете не сомневаться, что заслужили любовь и доверие кошки и получили от своего питомца своеобразный кошачий поцелуй", - рассказывает источник.

"Бодание" мордой

Если питомец "бодается" или трется о человека мордой, то в этот момент он метит хозяина своими феромонами, которые расположены в области усов. Так животное показывает, что человек представляет для него особую ценность.

Подарки

"Когда питомец делится добычей или игрушкой, то он выражает любовь и благодарность за внимание и заботу. Если животное принесло подарок, обязательно похвалите его за проявленную щедрость", - сообщает портал.

Мурлыканье и "массаж" лапами

Когда кошка топчет вас лапами и мурлычет, то она показывает самые светлые чувства. Такие действия называются "молочным шагом", которые происходят на уровне инстинктов. Так котята массажировали живот матери-кошки при кормлении.

Ранее портал "Городовой" рассказал, какие чувства испытывает кошка, когда хозяин уходит из дома.

Автор:
Полина Аксенова
