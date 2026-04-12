Как не промочить ноги весной: один простой фокус — и хоть по лужам в дырявых сапогах гуляй
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как не промочить ноги весной: один простой фокус — и хоть по лужам в дырявых сапогах гуляй

Опубликовано: 12 апреля 2026 11:51
 Проверено редакцией
Legion-Media
Этот трюк с пакетом блокирует влагу на обувь

Весна - это время, когда так тянет на улицу! Солнце светит, распускаются деревья, поют птицы - ну как тут усидеть дома! Правда, впечатление от прогулки могут испортить многочисленные лужи и "каша" на дорогах. Как ни защищай себя от промокания, влага все-равно оказывается внутри ботинка, ноги становятся мокрыми - прогулка окончена, настроение испорчено. Чтобы избежать такой проблемы, предлагаем воспользоваться одной простой хитростью.

Вам понадобятся всего лишь два полиэтиленовых пакета. Перед прогулкой выполните следующие действия:

  1. Наденьте на ноги тонкие носки и оберните каждую ногу пакетом так, чтобы он не соскальзывал.
  2. Наденьте поверх еще одни носки, чтобы зафиксировать пакеты.

Вот и все! Теперь вы можете спокойно выйти из дома, даже если на улице льет дождь, а на подошвах у сапог образовались трещины или даже дыры - ноги останутся в сухости и тепле.

Как это работает?

Пакет создает водонепроницаемый барьер между ногой и внешней средой. Вода не проникает внутрь, ногам сухо и тепло.

Это один из методов, который можно использовать на крайний случай. Также сохранить сухость ног в дождливую весеннюю погоду можно, если использовать водоотталкивающие пропитки для обуви или носить резиновые сапоги.

Ранее "Городовой" рассказывал, как отбелить тюль до цвета первого снега: засияет чистотой как новый – еще и красивые складки сформирует.

Автор:
Анна Леонова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью