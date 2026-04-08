2 ложки в таз – и тюль станет белее первого снега: засияет чистотой как новый – еще и красивые складки сформирует

Как выбелить посеревший тюль

Весной многие хозяйки проводят генеральную уборку, в том числе стирают шторы и тюлевые занавески. Ведь они довольно быстро покрываются серым налетом, желтизной и даже жирными пятнами, вывести которые бывает проблематично. Как спасти ситуацию и вернуть тюлю прежнюю белоснежность, объяснила автор Дзен-канала "Творческая мастерская" (18+).

Рецепт раствора для замачивания

По словам эксперта, в первую очередь тюль стоит хорошенько вытрясти, чтобы выбить пыль. Затем нужно приготовить раствор для замачивания. Для этого понадобится:

соль – 2 столовые ложки;

жидкое или тертое хозяйственное мыло – 5 столовых ложек;

теплая вода температурой 30 градусов – 2-3 литра.

Все нужно перемешать в тазу. В полученный раствор отправить тюль на ночь. За это время соль вытолкнет из волокон ткани остатки пыли, и вода заметно почернеет. Хозяйственное мыло справится с более сложными загрязнениями, в том числе с пятнами.

Стирка тюля

Наутро тюль следует хорошо прополоскать, а после отправить в барабан стиральной машины. Добавить капсулу для стирки и выставить температуру 40 градусов. Отжим включать не нужно. Запустить стирку.

В завершение следует развести 2 столовые ложки крахмала в 1 стакане воды. Получившийся раствор вылить в таз с водой температурой 30 градусов, все размешать и замочить тюль на 3-4 часа. Потом чуть отжать и вывесить его сушиться.

Альтернатива от эксперта по домоводству Марины Жуковой

По словам Марины Жуковой, чтобы удалить серость и желтизну, нужно смешать в тазу с 5 литрами слегка теплой воды 100 миллилитров перекиси водорода, 30 миллилитров нашатырного спирта и 1 столовую ложку стирального порошка. Оставить на 2-3 часа.

Затем следует все хорошо прополоскать и постирать тюль в машине с добавлением отбеливателя или пятновыводителя без порошка. На 1 цикл стирки достаточно 70 граммов или миллилитров средства. В отсек для кондиционера необходимо добавить горячий раствор крахмала из расчета 2 столовые ложки на 1 стакан воды.

