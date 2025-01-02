Как оформить доверенность на получение пенсии в Петербурге: кто ее может заверить и что должно быть в документе

Если пенсионер не может самостоятельно получать пенсию, этот процесс может взять на себя доверенное лицо. Рассказываем, как правильно оформить доверенность на получение пенсионных выплат.
Что должно быть указано в доверенности?
Для оформления юридически грамотного документа рекомендуется обратиться к нотариусу. Обязательно он должен содержать:
- Название документа — «Доверенность»;
- Место и дата составления;
- ФИО, место регистрации и паспортные данные пенсионера и поверенного;
- Полномочия поверенного на получение пенсии и фиксированных выплат к ней;
- Тип пенсии (например, по старости или состоянию здоровья);
- Срок действия (если срок не указан, доверенность действительна в течение одного года);
- Подпись пенсионера;
- Указание на лицо, которое удостоверило документ.
Где и как заверить доверенность?
Заверять документ должен непосредственно пенсионер, предъявив свой паспорт. Присутствие поверенного необязательно, достаточно копии его паспорта. Заверение доверенности осуществляет нотариус. Если же нотариуса в районе проживания пенсионера нет, заверить документ могут следующие лица:
- Глава местной администрации или самоуправления;
- Работодатель (при условии, что пенсионер трудоустроен);
- Учебная организация (если пенсионер обучается);
- Представитель администрации больницы или дома-интерната;
- Руководитель органа социальной защиты населения.
При этом заверяющему лицу потребуется подтверждение полномочий:
- В больнице — справка о лечении;
- В учреждении социального обслуживания — справка о проживании;
- По месту работы — справка о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, которую можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги».