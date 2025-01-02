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Как оформить доверенность на получение пенсии в Петербурге: кто ее может заверить и что должно быть в документе

2 января 2025 13:32
Как оформить доверенность на получение пенсии в Петербурге: кто ее может заверить и что должно быть в документе
Как оформить доверенность на получение пенсии в Петербурге: кто ее может заверить и что должно быть в документе
Nikolay Gyngazov / Global Look Press / Global Look Press

Все на так сложно, как кажется.

Если пенсионер не может самостоятельно получать пенсию, этот процесс может взять на себя доверенное лицо. Рассказываем, как правильно оформить доверенность на получение пенсионных выплат.

Что должно быть указано в доверенности?

Для оформления юридически грамотного документа рекомендуется обратиться к нотариусу. Обязательно он должен содержать:

  • Название документа — «Доверенность»;
  • Место и дата составления;
  • ФИО, место регистрации и паспортные данные пенсионера и поверенного;
  • Полномочия поверенного на получение пенсии и фиксированных выплат к ней;
  • Тип пенсии (например, по старости или состоянию здоровья);
  • Срок действия (если срок не указан, доверенность действительна в течение одного года);
  • Подпись пенсионера;
  • Указание на лицо, которое удостоверило документ.

Где и как заверить доверенность?

Заверять документ должен непосредственно пенсионер, предъявив свой паспорт. Присутствие поверенного необязательно, достаточно копии его паспорта. Заверение доверенности осуществляет нотариус. Если же нотариуса в районе проживания пенсионера нет, заверить документ могут следующие лица:

  • Глава местной администрации или самоуправления;
  • Работодатель (при условии, что пенсионер трудоустроен);
  • Учебная организация (если пенсионер обучается);
  • Представитель администрации больницы или дома-интерната;
  • Руководитель органа социальной защиты населения.

При этом заверяющему лицу потребуется подтверждение полномочий:

  • В больнице — справка о лечении;
  • В учреждении социального обслуживания — справка о проживании;
  • По месту работы — справка о трудовой деятельности по форме СТД-СФР, которую можно получить в личном кабинете на портале «Госуслуги».
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Автор:
Юлия Степанова
Общество Пенсия
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