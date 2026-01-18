Городовой / Город / Как петербургские НКО выиграли золотой дождь помощи: на что пойдут президентские миллионы?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Плач младенцев под вспышки фонарей: как в Карелии будущие мамы рожали во тьме Город
Не выбрасывайте вчерашнюю кашу: как ненормальный готовлю эту вкусняшку - дети просят еще и еще Полезное
Архивы Петербурга оживут блокадными тайнами: редкие мероприятия к прорыву и полной победе над осадой Город
Вместо дорогих шипов — губка для посуды: хитрый трюк, который спасет вас от 1110 травм в Петербурге — работает безотказно Полезное
Премьера фильма о ленинградских зверях в блокаду: что скрывают клетки зоопарка? Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Как петербургские НКО выиграли золотой дождь помощи: на что пойдут президентские миллионы?

Опубликовано: 18 января 2026 12:13
 Проверено редакцией
Как петербургские НКО выиграли золотой дождь помощи: на что пойдут президентские миллионы?
Как петербургские НКО выиграли золотой дождь помощи: на что пойдут президентские миллионы?
Городовой ру

По итогам первого этапа отбора президентских грантов, назначенных на 2026 год, 81 инициатива некоммерческих объединений Санкт-Петербурга удостоена поддержки. На эти цели суммарно выделено более 324 миллионов рублей.

Самая крупная сумма — почти 20,5 миллиона рублей — предоставляется организации «Простые вещи». Эти средства направлены на проект «Инклюзия как рутина», главная задача которого — создание условий для обучения и труда людей с особенностями психического развития в мастерских по работе с керамикой и деревом.

Список проектов-победителей определен на основе оценки заявок, направленных некоммерческими организациями в ходе первого конкурса президентских грантов 2026 года. Инициативы разнообразны по тематике, однако особое внимание уделялось социально значимым направлениям.

  • Общий объём выделенного финансирования — свыше 324 млн рублей.
  • Число поддержанных проектов — 81.
  • Крупнейший грант составил почти 20,5 млн рублей.

Информация о распределении средств и назначении грантов уже размещена в открытом доступе. Многие участники поделились новостями об успехе в соцсетях, выражая благодарность за поддержку. Ожидается, что новые проекты окажут значимое влияние на социальную сферу города.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью