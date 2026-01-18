Как петербургские НКО выиграли золотой дождь помощи: на что пойдут президентские миллионы?

По итогам первого этапа отбора президентских грантов, назначенных на 2026 год, 81 инициатива некоммерческих объединений Санкт-Петербурга удостоена поддержки. На эти цели суммарно выделено более 324 миллионов рублей.
Самая крупная сумма — почти 20,5 миллиона рублей — предоставляется организации «Простые вещи». Эти средства направлены на проект «Инклюзия как рутина», главная задача которого — создание условий для обучения и труда людей с особенностями психического развития в мастерских по работе с керамикой и деревом.
Список проектов-победителей определен на основе оценки заявок, направленных некоммерческими организациями в ходе первого конкурса президентских грантов 2026 года. Инициативы разнообразны по тематике, однако особое внимание уделялось социально значимым направлениям.
- Общий объём выделенного финансирования — свыше 324 млн рублей.
- Число поддержанных проектов — 81.
- Крупнейший грант составил почти 20,5 млн рублей.
Информация о распределении средств и назначении грантов уже размещена в открытом доступе. Многие участники поделились новостями об успехе в соцсетях, выражая благодарность за поддержку. Ожидается, что новые проекты окажут значимое влияние на социальную сферу города.
