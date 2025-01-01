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Как подружиться с кошкой: 3 совета, которые помогут завоевать доверие питомца

1 января 2025 13:32
Как подружиться с самой дикой кошкой: петербуржцам дали 3 простых гениальных совета
Как подружиться с кошкой: 3 совета, которые помогут завоевать доверие питомца
Legion-Media

Все дело в знании некоторых особенностей.

Кошки не проникаются доверием так быстро, как собаки, и для того чтобы заслужить их расположение, нужно проявить терпение и понимание. Эксперты делятся советами, как стать лучшим другом для кошки.

1. Ведите себя как с диким животным

Хотя кошки уже много лет живут рядом с человеком, они все еще сохраняют черты своих диких предков. Кошки — это независимые охотники, и подходить к ним нужно с осторожностью. Они ощущают запахи других животных, поэтому старайтесь, чтобы от вас не пахло чужими питомцами. Кошки очень осторожны и могут защищать свою территорию, поэтому не стоит загонять их в угол или блокировать выходы из комнаты.

2. Будьте равнодушными и не навязчивыми

Кошки чаще всего привязываются к тем людям, которые не пытаются их сразу погладить или взять на руки. Не смотрите кошке в глаза и не подходите к ней сразу, дайте ей время подойти к вам. Сядьте на пол или опустите плечи, чтобы не казаться выше животного, и избегайте шума и резких движений. Когда кошка привыкнет к вашему присутствию, аккуратно предложите ей палец, чтобы она могла понюхать его и «познакомиться».

3. Активируйте охотничьи инстинкты кошки

Кошки любят играть, и это отличный способ наладить с ними контакт. Используйте игрушки, такие как бумажный бантик или нитка, чтобы имитировать добычу, и играйте с питомцем, не приближаясь слишком сильно. Такой подход поможет кошке расслабиться и почувствовать себя более уверенно рядом с вами. Еще один способ завоевать доверие — кормить кошку рядом с вами, чтобы она ассоциировала ваше присутствие с положительными моментами, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
Общество Домашние животные
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