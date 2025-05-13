«Умерли все. Осталась одна Таня»: как события 13 мая в Петербурге изменили ход истории

13 мая — дата, которая хранит в себе множество значимых событий из истории Санкт-Петербурга. Открытия, инновации, трагедии и повседневная жизнь переплелись в этот день, оставив неизгладимый след в памяти города.

1824: Открытие Глазной лечебницы

В 1824 году, недалеко от Казанского моста, была открыта Глазная лечебница. Ее основал лейб-окулист, профессор Василий Лерхе. Новое медицинское учреждение было создано при Петербургском обществе практических врачей и быстро завоевало огромную популярность.

Только за первую половину 1825 года его посетили более шести тысяч пациентов.

1836: Начало строительства Царскосельской железной дороги

В 1836 году началось строительство первой в Российской империи железной дороги общественного пользования (и шестой в мире). Поезда должны были следовать по маршруту Санкт-Петербург — Царское Село — Павловск.

За нелегкий проект взялся чешский инженер Франц Антон фон Герстнер. На стройке работало более трех тысяч человек, а охраняли ее около ста смотрителей и солдат.

Официальной датой открытия Царскосельской железной дороги считается 11 ноября 1837 года, когда был достроен участок между столицей и Царским Селом. В первом составе по новой дороге проехали сам инженер Герстнер и император Николай I. Путешествие продлилось чуть больше получаса.

К июню 1838 года дорога была открыта полностью, протянувшись до Павловска. Теперь поездка составляла уже 42 минуты.

1863: Открытие первого детского сада

В 1863 году был открыт первый в Санкт-Петербурге детский сад. Инициатором была последовательница идей немецкого педагога, теоретика дошкольного воспитания Фридриха Фребеля, Софья Люгебиль.

Поначалу детский сад не пользовался популярностью у горожан, привыкших воспитывать малышей дома. Однако, уже через год ситуация изменилась. Журнал «Современник» в 1864 году писал:

«Мы открыли в Петербурге детский сад, устроенный по системе Фребеля. Сад этот существует уже больше года, и, однако ж, доселе о нем не было ни слуху, ни духу. Мы услыхали о существовании его совершенно случайно и, признаемся, с большим недоверием о пользе подобного дела у нас. Детские сады — это выдумка немецкая… Но при первом же посещении сада мы разубедились в наших сомнениях».

1913: Первый полет «Русского витязя»

В 1913 году в Санкт-Петербурге совершил первый полет первый в мире 4-моторный самолет «Русский витязь». Он был построен на Русско-Балтийском заводе по проекту авиаконструктора Игоря Сикорского.

Как пишет телеканал «Санкт-Петербург», огромный самолет весом 5 тысяч килограмов. На полчаса он поднял четырех пассажиров на высоту около 100 метров и развил скорость до 100 километров в час.

На базе «Русского витязя» был создан герой Первой мировой войны — самолет «Илья Муромец».

1942: Последние записи Тани Савичевой

13 мая 1942 года Таня Савичева сделала в своем дневнике последние записи:

«Мама — 13 мая в 7:30 утра. Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

Почти вся семья Тани погибла в период с декабря 1941 года по май 1942-го. В ее дневнике было девять страниц. На шести из них были зафиксированы даты смерти родных.

Дневник Тани Савичевой после стал одной из улик на Нюрнбергском процессе.

Таня умерла уже в эвакуации, а дневник выставили в музее истории Ленинграда. Его копия хранится в витрине павильона Пискаревского мемориального кладбища.

13 мая — это день, когда инновации и открытия соседствуют с трагедией и скорбью, напоминая о многогранности и непредсказуемости истории Санкт-Петербурга.