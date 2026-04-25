Как сэкономить на авиабилетах: 4 хитрости — и перелет обойдется дешевле чашки кофе в аэропорту

Лайфхаки для экономных туристов: как купить дешевый билет на самолет

Многие туристы при заказе тура обращали внимание, что перелет до места назначения обходится дороже самого отдыха. И действительно, покупка авиабилетов доступна в наше время не каждому. Можно попробовать добраться другим транспортом, но если это невозможно, то есть еще несколько способов сэкономить. Расскажем, как можно купить билет на самолет задешево.

Существует несколько хитростей, который позволят купить авиабилет с максимальной скидкой.

«Горящие» билеты

Нередко авиакомпании или туроператоры предлагают «горящие» билеты за несколько дней или часов до вылета. Скидка на такой билет может достигать 60%. Это билеты, которые компания не успела распродать. Правда, подходит покупка такого билета только тем, кто может в любой момент сорваться, чтобы вылететь на отдых. А вот обменять или вернуть "горящие" билеты нельзя.

Ручная кладь

Самый дешевый тариф при перелете - это "только ручная кладь". То есть с собой в салон вы проносите сумку или рюкзак маленьких размеров. У каждой компании свои требования к габаритам и весу ручной клади. За счет того, что багажа у вас нет, цена билета крайне снижается. Опытные туристы уже давно не таскают с собой чемоданы на недельный отдых - засунули в сумку купальник и шлепки, и вперед.

Программы лояльности авиакомпаний

Если вы часто летаете одной авиакомпанией, то есть смысл стать участником программы лояльности. Практически у каждого перевозчика предусмотрены такие акции. Так, за каждый полет на вашу карту накапливаются бонусы, которыми потом можно оплачивать авиабилеты. Правда, зачастую количество бонусов зависит от класса перелета, и если вы всегда берете самые дешевые билеты, то, вероятно, особенных выгод участие в программе лояльности вам не принесет.

Покупка билета в соседний город/аэропорт

Часто авиабилеты в соседние города или аэропорты обходятся дешевле. Например, прямой билет из Москвы до Кутаиси стоит в три раза дороже, чем билет до Тбилиси. Поэтому выгоднее взять билет до Тбилиси, а оттуда добраться до нужного места на электричке. И таких примеров множество.

Билеты с пересадкой

Пересадка - не самая комфортная перспектива при перелете, но зато позволяет сэкономить значительную сумму денег. Перелеты с пересадкой всегда дешевле, так как авиакомпаниям нужно заполнять рейсы, использующие их базовые аэропорты.

