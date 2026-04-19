Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Как только взошла редиска – обязательно: 1 щепотка в почву – и корнеплоды наливаются соком, крупные и мясистые

Опубликовано: 19 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media
Как ухаживать за редиской после появления всходов

Выращивание редиса кажется простым делом, но даже у этой культуры есть свои требования. Часто дачники получают либо пышные кусты ботвы, либо мелкие корнеплоды.

Однако получить богатый урожай можно, если знать некоторые хитрости. Опытный садовод, автор блога "Садоёж" рассказала, что нужно сделать с редисом после появления всходов.

Совет первый - прореживание

Когда всходы подрастут до 5 см, смело выдергивайте хилые и слабые ростки. Между оставшимися должно быть примерно 7 см. Так корнеплодам будет где "разгуляться" вширь.

Совет второй - рыхление

Рыхлить редиску достаточно один раз, а если повторите, когда начнут наливаться корнеплоды, - еще лучше. В процессе рыхления добавьте в грунт вермикулит. Он впитает лишнюю воду во время полива, а потом потихоньку отдаст корешкам, когда почва подсохнет.

Редис не будет стрессовать, не потрескается и не станет пустым внутри. Особенно полезно, если вы не можете поливать грядки каждые 3 дня.

Совет третий - подкормка

Во время рыхления обязательно добавьте в почву удобрения, которые помогут получить крепкие и сладкие корнеплоды. Речь идет про золу и табачную пыль.

Зола делает редис сладким, а пыль защищает от крестоцветной блошки, которая просыпается ближе к маю. Даже если в прошлом году этого вредителя не было, лучше перестраховаться и присыпать грядку.

Ранее "Городовой" рассказал, как и чем подкормить садовые деревья в апреле.

Автор:
Евгения Сухова
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью