Как убрать жировой "фартук": 3 шага к осиной талии к лету – без диет и тренажерного зала

Большой живот часто воспринимается только как эстетический недостаток. Однако на самом деле жир в этой области создает серьезную нагрузку на внутренние органы, сосуды и позвоночник. Он мешает нормальной работе сердца, печени и гормональной системы. Чем больше окружность талии, тем выше угроза для всего организма.
Как убрать жировой "фартук"
Правильное питание дает 70% успеха. Откажитесь от сахара, сладостей, белого хлеба, фастфуда и выпечки. Это быстрые углеводы, которые ведут к росту внутреннего жира.
Добавьте в рацион белок (курицу, рыбу, яйца, творог), клетчатку (овощи, отруби, зелень) и полезные жиры (авокадо, орехи, оливковое масло). Также можно попробовать интервальное голодание по схеме 16/8 (16 часов без еды, 8 часов для приемов пищи).
Какие тренировки убирают жировой фартук
Поставьте себе цель - ежедневно проходить по 10 000 шагов. Три раза в неделю можно уделить плаванию или велосипеду. Также не забывайте про силовые упражнения для укрепления мышц:
- вакуум живота;
- планка;
- приседания.
Обязательно пейте по 1,5 литра воды в день, поскольку обезвоженный организм хуже сжигает жир. А кофе лучше заменить зеленым чаем. Кроме того, избавиться от жира на животе помогают ручной массаж, вакуумные банки и самомассаж щеткой от ног к животу. Эти методы уменьшают объемы и убирают целлюлит.
"Если объем талии больше 80 см - пора действовать!" - подчеркнула тренер Анастасия Крекова.
Ранее "Городовой" назвал основные ошибки в возрастном макияже.