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Как заказать одежду и обувь в интернет-магазине и не пожалеть: советы Роскачества

Опубликовано: 17 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как заказать одежду и обувь в интернет-магазине и не пожалеть: советы Роскачества
фото Global Look Press
Что учесть, чтобы онлайн‑покупка не обернулась разочарованием

Купить вещь в интернете — удобно, но не всегда безопасно: размер может не совпасть с ожиданиями, а качество — оказаться далёким от картинки. Чтобы траты не обернулись досадой, лучше заранее вооружиться простыми правилами.

Рекомендации Роскачества помогают разложить процесс выбора по полочкам и свести риски к минимуму.

Что обязательно проверить до клика «Заказать»

Карточка товара — главный источник правды о вещи. Если в ней не хватает данных, лучше не торопиться с покупкой. Стоит сразу выделить такие пункты:

  • состав ткани или материалов и страна изготовления;
  • размерная сетка и точные замеры изделия;
  • данные о производителе и продавце;
  • правила оплаты, возврата и доставки.

Когда сведений недостаточно, запрос продавцу — не каприз, а разумная страховка.

Как «прочитать» фото и отзывы

Снимки товара помогают разглядеть нюансы: стоит присмотреться к швам, строчке, фурнитуре и отделке. У одежды не должно быть перекосов и пропущенных стежков, у обуви — неравномерной окраски и заметных отличий между левой и правой парой.

Отзывы с фото дают живую картину, а то, как бренд реагирует на жалобы, показывает его отношение к клиентам. Но даже масса хороших откликов — не стопроцентное подтверждение качества, отмечает источник.

Вывод

Известность марки, высокая цена или зарубежное производство сами по себе не гарантируют добротность вещи. Важнее конкретика: замеры, материалы, детали исполнения.

Если после доставки выявятся дефекты, закон даёт покупателю право предъявить продавцу требования — это стоит держать в голове как дополнительную опору.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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