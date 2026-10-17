Как заказать одежду и обувь в интернет-магазине и не пожалеть: советы Роскачества

Купить вещь в интернете — удобно, но не всегда безопасно: размер может не совпасть с ожиданиями, а качество — оказаться далёким от картинки. Чтобы траты не обернулись досадой, лучше заранее вооружиться простыми правилами.
Рекомендации Роскачества помогают разложить процесс выбора по полочкам и свести риски к минимуму.
Что обязательно проверить до клика «Заказать»
Карточка товара — главный источник правды о вещи. Если в ней не хватает данных, лучше не торопиться с покупкой. Стоит сразу выделить такие пункты:
- состав ткани или материалов и страна изготовления;
- размерная сетка и точные замеры изделия;
- данные о производителе и продавце;
- правила оплаты, возврата и доставки.
Когда сведений недостаточно, запрос продавцу — не каприз, а разумная страховка.
Как «прочитать» фото и отзывы
Снимки товара помогают разглядеть нюансы: стоит присмотреться к швам, строчке, фурнитуре и отделке. У одежды не должно быть перекосов и пропущенных стежков, у обуви — неравномерной окраски и заметных отличий между левой и правой парой.
Отзывы с фото дают живую картину, а то, как бренд реагирует на жалобы, показывает его отношение к клиентам. Но даже масса хороших откликов — не стопроцентное подтверждение качества, отмечает источник.
Вывод
Известность марки, высокая цена или зарубежное производство сами по себе не гарантируют добротность вещи. Важнее конкретика: замеры, материалы, детали исполнения.
Если после доставки выявятся дефекты, закон даёт покупателю право предъявить продавцу требования — это стоит держать в голове как дополнительную опору.
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