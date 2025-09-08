Кадр из фильма «Д'артаньян и три мушкетера» (1978)

Михаил Боярский после падения: как теперь живет любимый миллионами актер?

Народный артист РСФСР Михаил Боярский меньше появляется в светской жизни Петербурга, но поклонники продолжают следить за его состоянием и привычками.

Сейчас актёр восстанавливается после перенесённой травмы после падения, проводит много времени на даче и старается ограждать себя от лишнего внимания журналистов.

Спокойствие вместо суеты

В беседе с «Городовым» PR-менеджер артиста Надежда Дуванова рассказала, что сейчас у Михаила Сергеевича изменились приоритеты — публичные мероприятия он стал посещать реже.

«Он сейчас на даче, восстанавливается. Почти никуда не ходит и не очень настроен на общение». Но не стоит беспокоиться, просто артист больше ценит общество близких. «Сейчас опять много приглашений и репетиций. Постепенно входит в рабочий ритм».

Еда без изысков

Звёздный статус не повлиял на гастрономические привычки Боярского. Он любит простую домашнюю еду и всегда отдаёт предпочтение привычным вкусам.

«Он любит всё: рыбу, мясо, куриные супчики, котлетки, картошечку, селёдочку. Абсолютно простая, вкусная домашняя пища. Никаких изысков».

Отдельная любовь — пельмени и пирожки с мясом. Если артист куда-то едет, эти блюда для него заказывают в первую очередь.

Петербургские привычки

Когда здоровье позволяло гулять по городу часы напролет, Боярский часто заходил в легендарные пышечные Петербурга. Он всегда оставался поклонником пышек и по сей день их любит, хотя сейчас врачи не рекомендуют увлекаться сладким.

«Раньше, бывало, гуляем по центру — и обязательно в пышечную. Он их очень любит до сих пор».

Рестораны — только по особым поводам

Несмотря на статус, Михаил Сергеевич никогда не был поклонником изысканных заведений. В рестораны он выбирается лишь по важным событиям — чаще всего по приглашению семьи.

«Сейчас даже любимый ресторан не назовёт. Всё больше собираются с детьми и внуками».

Тихая жизнь в кругу семьи

Сегодня приоритет для артиста — покой и близкие. Он избегает публичности и звонков, предпочитая тёплые семейные встречи. Для поклонников, привыкших видеть его возле дома на набережной Мойки, это грустная новость, но сам артист счастлив.