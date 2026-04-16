Какие документы нужны для поступления в дом-интернат для престарелых и инвалидов в Санкт-Петербурге?

Для поступления в дом-интернат для престарелых и инвалидов в Санкт-Петербурге потребуется собрать пакет документов, который может варьироваться в зависимости от конкретного учреждения. Основные бумаги включают личные, медицинские, социальные и финансовые документы. Важно учитывать, что процедура оформления требует тщательной подготовки и согласования с социальными службами.
Основные документы
- Паспорт гражданина РФ (или иной документ, удостоверяющий личность). Для иностранных граждан и лиц без гражданства дополнительно требуется вид на жительство.
- Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИППСУ). Этот документ разрабатывается органами соцзащиты и определяет перечень услуг, которые будут оказываться в интернате.
- Полис обязательного медицинского страхования (ОМС).
- СНИЛС (страховое свидетельство государственного пенсионного страхования).
- Справка об установлении инвалидности (выдаётся федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы). При наличии инвалидности также может потребоваться индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА).
- Пенсионное удостоверение (при наличии).
- Справка о размере пенсии за последние 12 месяцев из Социального фонда России (СФР), с указанием вида пенсии и адреса её доставки.
- Справка о социальных выплатах из СПб ГКУ «Городской информационно-расчётный центр» за 12 месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления.
- Справка о наличии социального пакета либо об отказе от него из СФР.
- Справка о регистрации по месту жительства (форма 9). Для лиц без определённого места жительства (БОМЖ) требуется листок убытия (при наличии).
- Характеристика жилой площади (форма 7).
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) (при наличии имущества в собственности).
Медицинские документы
- Медицинская амбулаторная карта и/или выписки из стационаров, данные инструментальных методов обследования (при наличии).
- Данные флюорографии (ФЛГ) давностью не более 6 месяцев и заключение врача-фтизиатра об отсутствии туберкулёза.
- Справка об отсутствии инфекционных заболеваний за сутки до поступления.
- Сведения о прививках (вакцинация и ревакцинация от дифтерии и кори).
- Мазок из зева и носа на дифтерию (срок действия — 14 дней со дня взятия биоматериала).
- Бактериологический анализ на дизентерийную и тифопаратифозную группы инфекционных заболеваний (срок действия — 14 дней).
- Анализы крови: на маркеры гепатита B и C (давностью не более 6 месяцев), на СПИД/ВИЧ (Ф-50), на реакцию Вассермана (давностью не более 6 месяцев).
- Общий анализ мочи и клинический анализ крови (действительны не более 3 месяцев).
- В некоторых учреждениях может потребоваться заключение районного врача-психиатра с указанием получаемой лекарственной терапии и возможности проживания в интернате.
- Дополнительные документы
- Документы о льготах (при наличии).
- ИНН (при наличии).
- Реквизиты пенсионного счёта в банке для перечисления платы за стационарное обслуживание.
Важные нюансы
При первичном обращении в учреждение получатель услуг заключает договор на оказание медицинских услуг и даёт согласие на обработку персональных данных.
В некоторых случаях может потребоваться акт обследования социально-бытовых условий жизни семьи.
Противопоказаниями к направлению в интернат часто являются психические заболевания (за исключением неврозов), активная форма туберкулёза, заразные заболевания кожи и волос, острые инфекционные заболевания, онкологические заболевания 2-й и 4-й степени, венерические заболевания.
Рекомендуется заранее уточнить актуальный перечень документов в выбранном учреждении, так как требования могут меняться. Также стоит обратиться в местную социальную службу — специалисты помогут сориентироваться в процедуре оформления и подскажут, может ли человек претендовать на место в интернате.
Если речь идёт о частном пансионате, требования к документам могут быть менее строгими — в таких случаях стоит уточнять список необходимых бумаг непосредственно в учреждении.