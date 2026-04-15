Какие гробницы императоров находятся в Петропавловской крепости?

Петропавловская крепость на Заячьем острове в Санкт-Петербурге — не просто фортификационное сооружение, но и усыпальница российских императоров и членов их семей. Её история тесно связана с основанием города и становлением Российской империи.

Петропавловский собор — главная усыпальница

Петропавловский собор, расположенный в центре крепости, стал императорской усыпальницей с 1708 года. Первым здесь похоронили двухлетнюю дочь Петра I и Екатерины — Наталью. После смерти Петра I в 1725 году его тело временно поместили в часовне внутри строящегося собора, а в 1731 году перезахоронили у иконостаса. С этого момента почти все российские императоры и императрицы (за исключением Петра II и Ивана VI) нашли последний приют в этом соборе.

Собор построен в стиле петровского барокко. Его колокольня высотой 122,5 метра с позолоченным шпилем и фигурой ангела стала символом Санкт-Петербурга. Внутри — богатый декор: позолота, фрески, колонны, имитирующие мрамор.

Мраморные саркофаги расположены внутри усыпальницы, а сами останки монархов погребены под полом собора согласно христианской традиции. С 1865 года надгробия стали унифицированными — из белого мрамора с бронзовыми позолоченными крестами. Исключение составил Александр III, который приказал создать для своих родителей саркофаги из зелёной яшмы (для Александра II) и розового орлеца (для Марии Александровны).

В июле 1998 года в Екатерининском приделе собора были захоронены останки Николая II, его семьи и четырёх членов свиты. Последнее захоронение в соборе состоялось в 2006 году — императрицы Марии Фёдоровны, супруги Александра III, которую перезахоронили рядом с мужем.

Великокняжеская усыпальница

Для захоронения некоронованных членов императорской семьи в 1896–1908 годах построили Великокняжескую усыпальницу рядом с собором. Она выполнена в неорусском стиле и соединена с собором крытым переходом.

Первым здесь похоронили великого князя Георгия Александровича, брата Николая II. Всего в усыпальнице покоятся останки более 30 представителей императорской фамилии. В 1992 году здесь похоронили князя Владимира Романова, правнука Александра II, а в 2010 году — его супругу.

Интерьеры усыпальницы украшены карельским гранитом, светлым мрамором и тёмным лабрадором. Под полом расположены 60 бетонных погребальных камер.

Интересные факты

Тайные захоронения. В 1906 году при ремонте собора под лестницей, ведущей на колокольню, обнаружили три склепа с могилами царевича Алексея Петровича (сына Петра I), его жены Шарлотты и сестры Петра I Марии Алексеевны. О их погребении в этом месте забыли, так как Пётр I считал поведение сына предательством.

Перезахоронения. Пётр III был сначала похоронен на кладбище в Александро-Невской лавре, но позже его сын Павел I перезахоронил отца рядом с Екатериной II в Петропавловском соборе.

Споры о подлинности останков. Вокруг перезахоронения Николая II и его семьи в 1998 году велись дискуссии. Некоторые специалисты и потомки Романовых сомневались в подлинности останков.

Легенды. Существует миф о том, что в могиле Петра I может храниться Святой Грааль. Эта теория не имеет подтверждения, но связана с интересом Петра к масонству и необычной формой крепости.

