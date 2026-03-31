Какие мероприятия пройдут в апреле в Новой Голландии?

В апреле 2026 года в Новой Голландии пройдёт ряд интересных мероприятий — от театральных премьер до благотворительных концертов и архитектурных лекций. Остров, сочетающий историческую архитектуру и современные культурные пространства, предлагает насыщенную программу для разных вкусов.

Спектакль «Маяковский. Встреча»

10 и 11 апреля в пространстве «Сообщество» состоится премьера спектакля «Маяковский. Встреча» в рамках проекта «Арт Сизонс». Это петербургская постановка, которая позже отправится в Екатеринбург — на сцену Летнего театра в парке Маяковского.

Благотворительный концерт в поддержку фонда AdVita

4 апреля в «Сообществе» пройдёт концерт с участием солистов оркестра musicAeterna и Санкт-Петербургской филармонии. В программе — переработанные фольклорные музыкальные традиции: «История солдата» Игоря Стравинского, «Кадриль» Родиона Щедрина, трио Арно Бабаджаняна с армянским колоритом, «Румынские танцы» Белы Бартока и «Эскизы к закату» Леонида Десятникова. Все средства от продажи билетов пойдут на оплату лекарств для подопечных фонда AdVita — детей и взрослых, которые лечатся от рака.

Лекция Сергея Чобана об архитектуре будущего

3 апреля в «Сообществе» выступит один из самых известных российских архитекторов, лауреат Европейской архитектурной премии Сергей Чобан. Он расскажет о том, из чего складывается город будущего, и выделит три ключевых компонента: экологию, реконструкцию существующих построек и интеграцию зданий в общее культурное и социальное пространство. Лекция начнётся в 19:00, количество мест ограничено — необходимо зарегистрироваться заранее.

Новая Голландия расположена по адресу: набережная Адмиралтейского канала, 2. Часы работы: с понедельника по четверг — с 09:00 до 22:00, с пятницы по воскресенье — с 09:00 до 23:00.

