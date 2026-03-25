Какие народные приметы 27 марта укажут погоду на лето 2026 года - Венедиктов день: точность зашкаливает
Какие народные приметы 27 марта укажут погоду на лето 2026 года - Венедиктов день: точность зашкаливает

Опубликовано: 25 марта 2026 22:45
 Проверено редакцией
Каким будет предстоящее лето

27 марта русские люди в прошлом отмечали Венедиктов день. Святой Венедикт Нурсийский заложил основательный фундамент для развития духовных обителей Европы, став первопроходцем западного монашества.

В этот день на Руси было принято следить за народными приметами, ведь именно так получалось предсказать погоду на лето. У наших предков не было прогнозов от синоптиков, градусников, но благодаря суевериям они могли точно определить, что ждет в предстоящие месяцы.

Народные приметы на 27 марта:

  • Снег начал таять от дождя – лето будет засушливым.
  • Морозный день указывает на позднюю весну, заметные похолодания.
  • Купание воробьев ранней весной – к теплому лету.
  • Гремит гром – лето будет теплым.
  • Уровень в реке остается прежним – лето будет засушливым и жарким.

Что можно делать в этот день:

27 марта русские люди наводили порядок в доме. Они избавлялись от грязи, ненужных вещей. Также старались привести свои мысли в порядок, покаяться. Многие шли в церковь, молились и ставили свечку.

В этот день было принято планировать дела на ближайшие месяцы, что укрепляло внутреннюю дисциплину. Хозяйки пекли хлеб, угощали им близких. Считалось, что это принесет в дом уют. Важно было заняться и садовыми работами. Разрешалось рыхлить грядки, сажать семена.

Что нельзя делать в этот день:

  • Ссориться, так как это могло привести к серьезным разногласиям.
  • Лениться и откладывать важные дела. Если в этот день упустить возможности, то позже их не будет.
  • Разбрасывать вещи, иначе это навлечет дополнительные хлопоты.
  • Отказывать людям в помощи, игнорировать просьбы.

Ранее портал «Городовой» рассказал, какие приметы укажут на весенние заморозки.

Автор:
Полина Аксенова
