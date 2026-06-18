Проверено 38 марок, одобрено 2: Роскачество назвало лучшие яйца - смело берем в магазине

При выборе яиц многие не задумываются о том, что все они могут быть разного качества. Проверка Роскачества затронула 38 марок яиц.

Только два бренда получили высшую оценку

Эксперты исследовали десятки торговых марок по показателям качества, свежести и безопасности. В результате лишь две марки смогли соответствовать не только обязательным требованиям ГОСТа, но и повышенным стандартам Роскачества.

Лучшими были признаны яйца торговых марок "Самое вкусное" и "Лента". Эти товары успешно прошли дополнительные проверки и получили российский Знак качества.

Согласно исследованиям, скорлупа у этих яиц нормальной формы, а белок яйца — плотный, светлый и прозрачный. Кроме того, масса одного яйца выше 55 граммов, оно содержит полезные витамины и жирные кислоты омега-3 и омега-6.

Главный страх покупателей не подтвердился

Многие опасаются покупать яйца из-за риска заражения сальмонеллёзом. Однако результаты исследования показали обнадёживающую картину.

Специалисты не обнаружили в проверенных образцах ни сальмонелл, ни других опасных микроорганизмов. Также в яйцах не нашли антибиотиков, тяжёлых металлов, пестицидов, гормонов и других вредных веществ.

Фактически все исследованные образцы были признаны безопасными для потребителей.

Какие нарушения всё же нашли

Полностью без замечаний не обошлось. Основные претензии касались маркировки продукции. Выяснилось, что часть производителей указывала более высокую категорию яиц, чем соответствовала фактическому весу продукции.

Яйца 12 торговых марок — "365 дней", "Вараксино Эко", "Каждый день", "Окское", "Праксис", "Птицеводческий комплекс АК Барс", "Птицефабрика Сеймовская", "Село Зелёное", "Сельская новь", "Синявинское", "Чепфа" и FINE LIFE не соответствовали категории "отборные"

Кроме того, отдельные бренды не смогли подтвердить заявленное содержание витаминов и полезных жирных кислот омега-3.

Мифы о яйцах развеяны

Эксперты подтвердили, что большинство магазинных яиц действительно свежие. Во всех проверенных образцах отсутствовали посторонние запахи, а показатели качества соответствовали нормам.

В антитоп рейтинга попали бренды "Село Зелёное", "Сельская новь", "Синявинское", "Чепфа" и "Праксис". Во всех образцах нашли недостаточное количества витаминов и кислоты омега-3.

На что обратить внимание при покупке

Специалисты советуют внимательно смотреть не только на дату производства, но и на состояние упаковки и скорлупы.

Яйца должны быть чистыми, без трещин и повреждений. Кроме того, лучше выбирать продукцию известных производителей, которые регулярно проходят независимые проверки качества.

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