Какой стороной стелить пергамент на противень, чтобы еда не прилипала: хозяйкам объяснили важную деталь

Многие хозяйки используют для приготовления еды в духовке пергаментную бумагу. На ней и рыбу запекают, и печенье готовят. Однако при всей популярности этого кухонного помощника не все хозяйки используют пергамент правильно. А именно, кладут продукты не на ту сторону. Точку в вопросе, какой стороной стелить пергамент на противень, поставил канал «Едим дома с Юлией Высоцкой».
Большая часть пергаментной бумаги, имеющейся в продаже, покрыта силиконовым антипригарным слоем с обеих сторон. Благодаря этому ее можно стелить любой стороной. Но есть и такая бумага, на которой только на одну сторону. Чтобы выяснить, на какую, нужно внимательно присмотреться к бумаге: поднесите пергамент к свету и посмотрите на его поверхность. Та сторона, которая немного блестит и более гладкая наощупь, и имеет покрытие. Именно на нее кладут продукты.
А если бумага твердая, плохо укладывается на противень, ее можно слегка намочить, так она будет податливее.
В комментариях хозяйки поделились своими способами, как выпекать еду, чтобы она не прилипала.
"Купила силиконовый коврик и забыла об этой ужасной бумаге, так как какой бы стороной ни клала, водой или маслом смазывала, все равно прилипает и портит продукт".
"Я смазываю пергамент небольшим количеством растительного масла. Обычной силиконовой кисточкой и никаких проблем".
Источник напоминает, что пергамент не подходит для приготовления на гриле, на огне и при нагреве духовки более 250–260C. При слишком высокой температуре есть риски, что бумага загорится.
