Кактус с зубами, диван-губы и магический шар: где найти в Петербурге удивительный музей снов

Если любите необычные места и готовы немного пофантазировать, музей сновидений — отличное приключение, чтобы сделать обычный день в Петербурге немного волшебным.

Окунуться в необычный мир сновидений и фантазий — это будто побывать в волшебной стране. И в Петербурге такое место место есть не во мне, а наяву.

В этом музее оживают самые странные и загадочные сны. Он расположен в развлекательном центре Smail Park на Большой Морской улице.

Уникальные комнаты и эмоции

В музее всего 14 комнат, и каждая — отдельный сон. Например, есть комната с облачным мостом, где ощущаешь легкость и невесомость.

А в комнате абсурда собраны удивительные и порой странные вещи, как кактус с зубами и злым взглядом. Можно посидеть на троне и почувствовать себя королём сна.

Магический шар и фотозоны помогают полностью погрузиться в атмосферу.

Интерактив и отдых

В комнате космических сновидений можно расслабиться на удобных пуфах под звёздным небом и подумать о чем-то большом и непостижимом.

А ещё здесь много необычных фотозон, например, диван в виде губ и телефонная трубка.

Почему стоит посетить

Музей очень атмосферный. Он заставляет задуматься, развивает воображение и даёт возможность отвлечься от повседневной суеты.

«Музей очень интересный, он заставляет задуматься. Экспозиция многообразна, хотя сам музей небольшой. Комнаты различаются по размеру, и иногда я не понимала, является ли это отдельной комнатой», — рассказывает посетительница музея.

Для тех, кто хочет глубже понять сны, доступна экскурсия — гид расскажет много интересного и поможет открыть ещё больше тайн сна.

Связь с психоанализом и историей

Кстати, в Петербурге есть и другой известный Музей сновидений — посвящённый Зигмунду Фрейду, основателю психоанализа. Он открылся в 1999 году и рассказывает про науку о снах и их толковании.

Там можно узнать, как сновидения помогают понять бессознательное, и даже принять участие в интерактивных играх.

Этот музей больше про научный подход и историю психоанализа, а музей в Smail Park — про эмоции и фантазию.