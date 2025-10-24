Кактус с зубами, диван-губы и магический шар: где найти в Петербурге удивительный музей снов

Окунуться в необычный мир сновидений и фантазий — это будто побывать в волшебной стране. И в Петербурге такое место место есть не во мне, а наяву.
В этом музее оживают самые странные и загадочные сны. Он расположен в развлекательном центре Smail Park на Большой Морской улице.
Уникальные комнаты и эмоции
В музее всего 14 комнат, и каждая — отдельный сон. Например, есть комната с облачным мостом, где ощущаешь легкость и невесомость.
А в комнате абсурда собраны удивительные и порой странные вещи, как кактус с зубами и злым взглядом. Можно посидеть на троне и почувствовать себя королём сна.
Магический шар и фотозоны помогают полностью погрузиться в атмосферу.
Интерактив и отдых
В комнате космических сновидений можно расслабиться на удобных пуфах под звёздным небом и подумать о чем-то большом и непостижимом.
А ещё здесь много необычных фотозон, например, диван в виде губ и телефонная трубка.
Почему стоит посетить
Музей очень атмосферный. Он заставляет задуматься, развивает воображение и даёт возможность отвлечься от повседневной суеты.
«Музей очень интересный, он заставляет задуматься. Экспозиция многообразна, хотя сам музей небольшой.
Комнаты различаются по размеру, и иногда я не понимала, является ли это отдельной комнатой», — рассказывает посетительница музея.
Для тех, кто хочет глубже понять сны, доступна экскурсия — гид расскажет много интересного и поможет открыть ещё больше тайн сна.
Связь с психоанализом и историей
Кстати, в Петербурге есть и другой известный Музей сновидений — посвящённый Зигмунду Фрейду, основателю психоанализа. Он открылся в 1999 году и рассказывает про науку о снах и их толковании.
Там можно узнать, как сновидения помогают понять бессознательное, и даже принять участие в интерактивных играх.
Этот музей больше про научный подход и историю психоанализа, а музей в Smail Park — про эмоции и фантазию.