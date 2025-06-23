12 дней счастья: у россиян появится больше времени на новогодние каникулы

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о возможности продления новогодних праздников до 11 января включительно в 2026 году за счет выходных дней.
Инициатива вызвала оживленную дискуссию в обществе, затрагивая вопросы баланса между отдыхом и работой, экономической целесообразности и психологического благополучия граждан.
Праздничный календарь 2026: Как это будет выглядеть
Нилов напомнил, что 31 декабря 2025 года уже объявлено выходным днем, а официальные новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января выпадает на четверг, что создает ситуацию, когда первым рабочим днем становится пятница, 9 января, после чего следуют два выходных дня.
Таким образом, с учетом всех выходных, праздничный период может продлиться с 31 декабря по 11 января, а первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января.
Такое продление выходных, по мнению Нилова, позволит россиянам «нормально отдохнуть» с учетом нынешнего уровня стресса и тревожности.
Психологический фактор: Зачем нужны длинные выходные
Депутат в беседе с ТАСС пояснил, что в противном случае один рабочий день 9 января все равно не будет полноценным — «люди будут брать за свой счет отпуск, просто как-то договариваться с работодателем».
Нилов считает, что предоставление более продолжительных выходных позволит снизить уровень стресса и повысить продуктивность работников в будущем.
Сделать 9 января нерабочим можно за счет переноса выходного с 3 или 4 января, которые и так являются праздничными днями, но выпадают на субботу и воскресенье. По мнению Нилова, второй из этих выходных «можно использовать для оптимизации времени отдыха, например, на майских праздниках».
«Календарная вакханалия»: Как решить проблему с 31 декабря
Говоря о новогодних праздниках, депутат также обратился к «вечной теме» выходного дня в канун Нового года. По мнению Нилова, 31 декабря можно было бы окончательно закрепить в качестве выходного дня, сделав 8 января рабочим.
«Таким образом, [праздники в любой год будут длиться] с 31-го декабря по 7 января — восемь дней гарантированно», — объяснил он.
Глава комитета ГД обратил внимание, что непостоянство в вопросе 31 декабря (сейчас он не входит в число праздничных, но в последние годы на него переносится один из выходных) периодически приводит к «календарной вакханалии».
В частности, это произошло в 2019 и 2020 годах, когда президенту РФ пришлось призывать регионы решить этот вопрос.
«Чтобы не осложнять, не создавать ненужных разговоров и нервотрепки, давайте мы возьмем 8 января и перенесем на 31 декабря», — заключил Нилов.
|День
|Сейчас (ТК РФ, 2025)
|Предложение Нилова
|Комментарии
|31 декабря
|Рабочий/переносимый выходной
|Официальный выходной
|Предлагается закрепить как нерабочий
|1–6 января
|Нерабочие праздничные дни
|Нерабочие праздничные дни
|Без изменений
|7 января
|Нерабочий (Рождество)
|Нерабочий (Рождество)
|Без изменений
|8 января
|Нерабочий праздничный день
|Рабочий день
|Выходной переносится на 31 декабря
|Всего выходных
|7–10 (зависит от переносов)
|8 (31.12–07.01)
|Гарантированная продолжительность
|Переносы
|По решению правительства
|Резерв для других праздников
|Освобождается резерв для продления майских
Альтернативные варианты: Оптимизация праздничного календаря
Предложение депутата Нилова — не единственный вариант оптимизации праздничного календаря. Существуют и другие предложения, направленные на более рациональное распределение выходных дней в течение года.
Например, некоторые эксперты предлагают сократить новогодние каникулы и перенести часть выходных дней на другие периоды, когда люди испытывают наибольшую потребность в отдыхе, такие как майские праздники или летний период.
Другие предлагают предоставить работникам возможность самостоятельно выбирать время для отпуска, чтобы они могли планировать свой отдых в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.
Влияние на экономику: Стоит ли удлинять новогодние каникулы
Продление новогодних праздников может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на экономику страны.
С одной стороны, более продолжительные выходные способствуют увеличению потребительских расходов, развитию внутреннего туризма и улучшению психологического климата в обществе.
С другой стороны, это может привести к снижению производительности труда, сокращению объемов производства и увеличению издержек для предприятий.
Поэтому, при принятии решения о продолжительности новогодних праздников необходимо учитывать все возможные последствия и находить баланс между интересами работников и работодателей.