12 дней счастья: у россиян появится больше времени на новогодние каникулы

В Госдуме предложили продлить праздники до 12 дней — чем это обернется?

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил о возможности продления новогодних праздников до 11 января включительно в 2026 году за счет выходных дней.

Инициатива вызвала оживленную дискуссию в обществе, затрагивая вопросы баланса между отдыхом и работой, экономической целесообразности и психологического благополучия граждан.

Праздничный календарь 2026: Как это будет выглядеть

Нилов напомнил, что 31 декабря 2025 года уже объявлено выходным днем, а официальные новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января 2026 года. При этом 8 января выпадает на четверг, что создает ситуацию, когда первым рабочим днем становится пятница, 9 января, после чего следуют два выходных дня.

Таким образом, с учетом всех выходных, праздничный период может продлиться с 31 декабря по 11 января, а первым рабочим днем 2026 года станет понедельник, 12 января.

Такое продление выходных, по мнению Нилова, позволит россиянам «нормально отдохнуть» с учетом нынешнего уровня стресса и тревожности.

Психологический фактор: Зачем нужны длинные выходные

Депутат в беседе с ТАСС пояснил, что в противном случае один рабочий день 9 января все равно не будет полноценным — «люди будут брать за свой счет отпуск, просто как-то договариваться с работодателем».

Нилов считает, что предоставление более продолжительных выходных позволит снизить уровень стресса и повысить продуктивность работников в будущем.

Сделать 9 января нерабочим можно за счет переноса выходного с 3 или 4 января, которые и так являются праздничными днями, но выпадают на субботу и воскресенье. По мнению Нилова, второй из этих выходных «можно использовать для оптимизации времени отдыха, например, на майских праздниках».

«Календарная вакханалия»: Как решить проблему с 31 декабря

Говоря о новогодних праздниках, депутат также обратился к «вечной теме» выходного дня в канун Нового года. По мнению Нилова, 31 декабря можно было бы окончательно закрепить в качестве выходного дня, сделав 8 января рабочим.

«Таким образом, [праздники в любой год будут длиться] с 31-го декабря по 7 января — восемь дней гарантированно», — объяснил он.

Глава комитета ГД обратил внимание, что непостоянство в вопросе 31 декабря (сейчас он не входит в число праздничных, но в последние годы на него переносится один из выходных) периодически приводит к «календарной вакханалии».

В частности, это произошло в 2019 и 2020 годах, когда президенту РФ пришлось призывать регионы решить этот вопрос.

«Чтобы не осложнять, не создавать ненужных разговоров и нервотрепки, давайте мы возьмем 8 января и перенесем на 31 декабря», — заключил Нилов.

День Сейчас (ТК РФ, 2025) Предложение Нилова Комментарии 31 декабря Рабочий/переносимый выходной Официальный выходной Предлагается закрепить как нерабочий 1–6 января Нерабочие праздничные дни Нерабочие праздничные дни Без изменений 7 января Нерабочий (Рождество) Нерабочий (Рождество) Без изменений 8 января Нерабочий праздничный день Рабочий день Выходной переносится на 31 декабря Всего выходных 7–10 (зависит от переносов) 8 (31.12–07.01) Гарантированная продолжительность Переносы По решению правительства Резерв для других праздников Освобождается резерв для продления майских

Альтернативные варианты: Оптимизация праздничного календаря

Предложение депутата Нилова — не единственный вариант оптимизации праздничного календаря. Существуют и другие предложения, направленные на более рациональное распределение выходных дней в течение года.

Например, некоторые эксперты предлагают сократить новогодние каникулы и перенести часть выходных дней на другие периоды, когда люди испытывают наибольшую потребность в отдыхе, такие как майские праздники или летний период.

Другие предлагают предоставить работникам возможность самостоятельно выбирать время для отпуска, чтобы они могли планировать свой отдых в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

Влияние на экономику: Стоит ли удлинять новогодние каникулы

Продление новогодних праздников может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на экономику страны.

С одной стороны, более продолжительные выходные способствуют увеличению потребительских расходов, развитию внутреннего туризма и улучшению психологического климата в обществе.

С другой стороны, это может привести к снижению производительности труда, сокращению объемов производства и увеличению издержек для предприятий.

Поэтому, при принятии решения о продолжительности новогодних праздников необходимо учитывать все возможные последствия и находить баланс между интересами работников и работодателей.