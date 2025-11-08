Календарный каприз подарит россиянам самые длинные за 12 лет новогодние каникулы

Жители страны в 2026 году ждут самые продолжительные новогодние выходные с 2014 года. Рабочие будни возобновятся только 12 января. На это обратила внимание Светлана Бессараб, представляющая комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
По её словам, выходные продлятся до 11 января включительно, и вернуться к работе людям предстоит лишь 12 числа. В последнюю неделю декабря занятость ожидается только в понедельник и вторник. Затем, начиная с 31 декабря, стартует череда новогодних выходных.
Ранее обсуждалась инициатива уменьшить продолжительность летнего отдыха до двух месяцев. Данная идея вызвала дискуссию. Окончательное решение по этому вопросу пока отсутствует.