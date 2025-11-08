Городовой / Город / Календарный каприз подарит россиянам самые длинные за 12 лет новогодние каникулы
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Куда смотрит Ахматова: памятник, смысл которого понимаешь не сразу Город
Золото-мираж: в Петербурге мошенник пообещал вернуть женщине долг несуществующими слитками Город
Рекордсмен и антирекордсмен: где в Петербурге самая длинная улица (и самая короткая бонусом) Общество
«Капитан Геллер» пока не в море: на Северной верфи доводят до готовности траулер Город
Не медали, а деньги: почти полтысячи петербургских спортсменов удостоены премий правительства города Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Календарный каприз подарит россиянам самые длинные за 12 лет новогодние каникулы

Опубликовано: 8 ноября 2025 10:36
Календарный каприз подарит россиянам самые длинные за 12 лет новогодние каникулы
Календарный каприз подарит россиянам самые длинные за 12 лет новогодние каникулы
Городовой ру

В стране объявлены продолжительные новогодние выходные, завершение которых назначено на 12 января.

Жители страны в 2026 году ждут самые продолжительные новогодние выходные с 2014 года. Рабочие будни возобновятся только 12 января. На это обратила внимание Светлана Бессараб, представляющая комитет Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

По её словам, выходные продлятся до 11 января включительно, и вернуться к работе людям предстоит лишь 12 числа. В последнюю неделю декабря занятость ожидается только в понедельник и вторник. Затем, начиная с 31 декабря, стартует череда новогодних выходных.

Ранее обсуждалась инициатива уменьшить продолжительность летнего отдыха до двух месяцев. Данная идея вызвала дискуссию. Окончательное решение по этому вопросу пока отсутствует.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью