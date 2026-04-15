Картофель как на стероидах: надрезы перед посадкой — и клубней видимо-невидимо, в погреб не влезают

Опубликовано: 15 апреля 2026 11:04
 Проверено редакцией
Картофель как на стероидах: надрезы перед посадкой — и клубней видимо-невидимо, в погреб не влезают
Картофель как на стероидах: надрезы перед посадкой — и клубней видимо-невидимо, в погреб не влезают
Legion-Media
Агрономы рассказали, какие лайфхаки помогают выращивать крупный картофель в большом количестве

Если из года в год ваш урожай картофеля вас не радует, то следует что-то изменить в агротехнике. Возможно, вы допускаете какие-то ошибки при посадке, а ведь этот процесс очень важен - от него и зависит качество и количество будущего урожая. Если желаете вырастить крупные и сочные клубни, то воспользуйтесь несколькими лайфхаками, которые перечислили эксперты дзен-канала "FertserStyle — питомник растений".

Вот несколько процедур при посадке, которые помогут получить достойный урожай картошки:

  • перед посадкой, через месяц после проращивания, разрежьте клубни. Так они лучше сохранятся и будут меньше загнивать;
  • вместо разрезания можно сделать в крупных экземплярах надрезы перед высадкой, и тогда ростков будет в несколько раз больше;
  • перед посадкой обработайте клубни от инфекций, чтобы в землю попали только здоровые экземпляры. Например, можно смешать борную кислоту (35 г), медный купорос (15 г), марганцовку (2 г), развести в 1 л воды, разбавить в 25 л воды и погрузить в раствор клубни на 2 часа, а перед посадкой обработать золой;
  • чтобы проростки кустились, прищипните их кончики;
  • для получения дополнительных 10% урожая оставьте клубни перед посадкой в хорошо освещенном месте на 7 дней для "озеленения";
  • высаживайте картошку после сидератов. Она хорошо растет после корнеплодов, бобовых, тыквенных, овса, горчицы, зелени.

Если взять во внимание эти простые рекомендации при посадке картофеля, то урожай-2026 вас однозначно порадует.

Ранее "Городовой" рассказывал, какие 5 ошибок совершают 95% дачников - плодородная земля потом превращается в безжизненную пустыню.

Автор:
Анна Леонова
Полезное
