Картошка в сливочно-чесночном соусе: этот рецепт из Грузии изменит ваше меню навсегда

Главная особенность шкмерули — обилие чеснока и использование натуральных молочных продуктов: молока, сливок или сметаны. Рецептом блюда поделился автор Дзен-канала "Грузия от местного".
Ингредиенты
картофель — 1 кг, чеснок — 1-2 головки, молоко или сливки — 200-250 мл, сметана — 100-150 г, топлёное масло — 2-3 ст. л., грецкие орехи — 50-70 г (по желанию), соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, уцхо-сунели — 1 ч. л., сушёная кинза — 0,5 ч. л., свежая кинза и петрушка — по половине пучка.
Приготовление
Картошку тщательно мою, очищаю от кожуры и нарезаю крупными дольками. Затем отвариваю картофель в подсоленной воде до полуготовности, примерно 10-12 минут после закипания. Важно не переварить его, чтобы кусочки не развалились.
Пока картофель варится, готовлю соус. Чеснок растираю в ступке с солью, чёрным перцем, уцхо-сунели и сушёной кинзой — этот способ позволяет максимально раскрыть аромат специй. Затем добавляю сметану и молоко (или сливки) и тщательно перемешиваю до однородности. При желании ввожу измельчённые грецкие орехи, которые делают вкус более насыщенным.
На сковороде разогреваю топлёное масло и обжариваю отварной картофель с двух сторон до появления аппетитной золотистой корочки. После этого заливаю его подготовленным соусом, уменьшаю огонь и тушу под крышкой 10-15 минут. Важно не допускать сильного кипения, чтобы соус не свернулся и сохранил свою нежную текстуру.
Готовое блюдо щедро посыпаю свежей рубленой зеленью — кинзой и петрушкой.
Примерное время приготовления: 40 минут
Ранее мы писали о том, как приготовить закуску "Кайфун" из помидоров.