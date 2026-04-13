Закуска "Кайфун": эффектное блюдо из помидоров для праздничного стола за считаные минуты

Эта закуска станет украшением вашего праздничного стола. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Лабиринт кулинарных приключений".
Ингредиенты
помидоры — несколько штук, сыр твёрдый — 50 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 2-3 ст. л., укроп — по вкусу, зелёный лук — по вкусу
Приготовление
Сначала я подготавливаю помидоры. Для этого аккуратно срезаю верхушку каждого томата, формируя своеобразную крышечку. Затем с помощью чайной ложки осторожно вынимаю мякоть, стараясь не повредить стенки, чтобы помидоры хорошо держали форму.
Извлечённую мякоть мелко нарезаю — она станет основой для сочной начинки. Твёрдый сыр натираю на мелкой тёрке, а чеснок пропускаю через пресс, чтобы он равномерно распределился и придал закуске лёгкую пикантность.
Укроп и зелёный лук мелко рублю, после чего соединяю их с нарезанной мякотью помидоров, тёртым сыром и чесноком. Добавляю майонез и тщательно перемешиваю до получения однородной и ароматной массы. При желании можно слегка посолить, но обычно соли из сыра и майонеза вполне достаточно.
Готовой начинкой плотно фарширую каждый помидор, формируя сверху небольшую горочку. Перед подачей выкладываю фаршированные помидоры на блюдо, застеленное листьями салата или нашинкованной красной капустой, и украшаю свежей зеленью.
Примерное время приготовления: 10 минут
