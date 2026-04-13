Это мясо в 100 раз вкуснее шашлыка: Как готовить нежную свинину в медово-чесночном соусе - простой рецепт

Хотите приготовить вкусное пикантное мясо на обед или ужин, но не знаете хорошего рецепта? Предлагаем вам приготовить невероятную свинину в медово-чесночном соусе.
Способом приготовления делятся на профильном канале "Простые рецепты"
Для приготовления вкусного пикантного мяса нужно взять:
- 400 г свиной шеи;
- 5 зубцов чеснока;
- соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
- масло для жарки.
Для глазури берите такие продукты:
- 3 ст. л. мёда;
- 1 ч. л. крахмала;
- 1 ст. л. воды;
- 1 ч. л. яблочного уксуса;
- 1 щепоть острого перца.
Как приготовить вкусное мясо, рецепт по шагам
- Мясо чистим от плёнок, убираем излишки жира, так блюдо получится более вкусным.
- Нарезаем его средними кусками, солим и перчим с 2 сторон.
- Сковороду разогреваем со смесью сливочного и растительного масел, сливочное придаёт готовому блюду нежный вкус, а растительное не даёт кускам пригорать к сковороде.
- Обжариваем мясо с 2 сторон на сильном нагреве, так мы запечатаем внутри сок, получим не резиновые куски, а вкусное блюдо.
- Нарезаем зубцы чеснока, выкладываем к мясу и, помешивая, прожариваем, пока чеснок не пустит аромат.
- Для глазури смешиваем воду, яблочный уксус, крахмал, мёд, добавляем острый перец.
- Заливаем мясо глазурью и томим под крышкой на небольшом нагреве, пока куски не станут мягкими.
Такое вкусное пикантное мясо хорошо подавать к отварному рису, картофельному пюре, тушёным овощам или любому другому гарниру на ваш вкус. Оно сочное, нежное и очень ароматное!
