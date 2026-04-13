Это мясо в 100 раз вкуснее шашлыка: Как готовить нежную свинину в медово-чесночном соусе - простой рецепт

Опубликовано: 13 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт вкусного мяса на обед или ужин.

Хотите приготовить вкусное пикантное мясо на обед или ужин, но не знаете хорошего рецепта? Предлагаем вам приготовить невероятную свинину в медово-чесночном соусе.

Способом приготовления делятся на профильном канале "Простые рецепты", стоит сохранить для себя этот вариант.

Для приготовления вкусного пикантного мяса нужно взять:

  • 400 г свиной шеи;
  • 5 зубцов чеснока;
  • соль и чёрный молотый перец - по вкусу;
  • масло для жарки.

Для глазури берите такие продукты:

  • 3 ст. л. мёда;
  • 1 ч. л. крахмала;
  • 1 ст. л. воды;
  • 1 ч. л. яблочного уксуса;
  • 1 щепоть острого перца.

Как приготовить вкусное мясо, рецепт по шагам

  1. Мясо чистим от плёнок, убираем излишки жира, так блюдо получится более вкусным.
  2. Нарезаем его средними кусками, солим и перчим с 2 сторон.
  3. Сковороду разогреваем со смесью сливочного и растительного масел, сливочное придаёт готовому блюду нежный вкус, а растительное не даёт кускам пригорать к сковороде.
  4. Обжариваем мясо с 2 сторон на сильном нагреве, так мы запечатаем внутри сок, получим не резиновые куски, а вкусное блюдо.
  5. Нарезаем зубцы чеснока, выкладываем к мясу и, помешивая, прожариваем, пока чеснок не пустит аромат.
  6. Для глазури смешиваем воду, яблочный уксус, крахмал, мёд, добавляем острый перец.
  7. Заливаем мясо глазурью и томим под крышкой на небольшом нагреве, пока куски не станут мягкими.

Такое вкусное пикантное мясо хорошо подавать к отварному рису, картофельному пюре, тушёным овощам или любому другому гарниру на ваш вкус. Оно сочное, нежное и очень ароматное!

Автор:
Марина Котова
