Каждый третий россиянин в январе мастер имитации: "заняты" на весь экран

В начале января значительная часть работающего населения России формально присутствует на рабочем месте, но на деле предпочитает заниматься личными делами. К такому выводу пришли специалисты Level Group, проведя исследование среди жителей крупнейших городов страны. Главной особенностью этого периода стала тенденция к сохранению праздничного настроения за счет различных способов продления отдыха.
Около трети опрошенных — 30% — поделились, что во время снижения объёмов работы им удаётся лишь имитировать занятость, отдавая предпочтение хобби, чтению или просмотру фильмов. Как показывает опрос, 13% продолжают выполнять профессиональные обязанности дистанционно, находясь в дачном доме или у моря, тем самым увеличивая время отпуска. Для 5% эти дни становятся поводом позволить себе расслабиться или уйти домой пораньше, поскольку начальство не требует полной отдачи.
В то же время 36% участников опроса отметили, что их рабочий график и нагрузка остаются без изменений, несмотря на затишье. Исследование Level Group охватило более 1200 человек из городов, где проживает свыше миллиона жителей. В результате были выявлены различные способы распределения свободного времени, которыми пользуются сотрудники.
Из числа опрошенных 9% оказывают помощь коллегам с большей загрузкой, а 6% посвящают дополнительные часы самообразованию. Каждый третий рассказал, что прибегал к явлению, получившему название «тихий отпуск». Отдельно отмечается, что лишь 55% четко разграничивают личную и служебную жизнь.
Интересной деталью стало то, что среди сторонников «тихих отпусков» наибольшая доля приходится на людей в возрасте от 29 до 38 лет — их оказалось 60%. Работодатели в целом не осуждают такие практики: 63% реагируют на них спокойно, ещё 29% занимают положительную позицию, а только 8% выражают недовольство.
