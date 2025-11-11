Городовой / Город / Кем быть, чтобы на пенсии не считать копейки: ищите свою профессию в свежем списке
Кем быть, чтобы на пенсии не считать копейки: ищите свою профессию в свежем списке

Опубликовано: 11 ноября 2025 15:39
Названы профессии, представители которых смогут претендовать на повышенные пенсионные выплаты в России.

В России для получения максимально возможных 10 индивидуальных пенсионных коэффициентов требуется зарабатывать свыше 2,76 миллиона рублей в год или около 230 тысяч рублей в месяц до налогообложения.

Если доход превышает этот порог, сумма отчислений в Социальный фонд России не увеличивается, однако есть возможность самостоятельно создавать дополнительные пенсионные накопления, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Пётр Щербаченко рассказал, представители каких профессий чаще всего могут рассчитывать на высокую пенсию в будущем.

Он отметил, что ключевое значение имеет не только стабильность, но и размеры заработной платы.

Среди профессий, обеспечивающих соответствующий уровень дохода, выделяются несколько категорий:

  • специалисты в области IT — средний доход составляет 182 тысячи рублей в месяц;
  • инженеры, работающие в нефтегазовой сфере, получают от 170 до 300 тысяч рублей ежемесячно;
  • пилоты — не менее 280 тысяч рублей в месяц;
  • врачи узкого профиля, включая стоматологов, зарабатывают в среднем 179 тысяч рублей ежемесячно.

Эксперт отметил, что достойные доходы получают и представители ряда рабочих профессий. Например, в конце лета средняя зарплата сварщиков составляла 228 тысяч рублей в месяц.

Токари, по его словам, могут рассчитывать примерно на 180,5 тысячи рублей, а дальнобойщики — более 190,7 тысячи рублей в месяц.

Заработная плата машиниста экскаватора обычно составляет от 118 тысяч до 142 тысяч рублей. Машинисту бульдозера выплачивают, как правило, 163 тысячи рублей, а средний доход машиниста автогрейдера — около 148 тысяч рублей за месяц.

Таким образом, представители перечисленных профессий имеют возможность накопить максимальное количество пенсионных баллов в течение года.

Ранее сообщалось, что специалисты по найму в Санкт-Петербурге всё меньше обращают внимание на запись об увольнении в трудовой книжке соискателя.

