Китай, о котором не пишут в путеводителях: заброшенная деревня Хутуван для русских безвизовых туристов

С 15 сентября россиянам открыли безвизовый Китай, и туристы уже строят маршруты. Но, как рассказала порталу «Городовой» учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь, настоящая магия страны прячется не в Пекине и не на Хайнане.
«Чтобы меньше всего застать туристов, не нужно рассматривать популярные маршруты. Избегаем Пекина, Шанхая, Хайнаня, Гонконга. Можно съездить в заброшенную рыбацкую деревню Хутуван.
Она находится на острове Шэншань. Здесь можно увидеть историю того, как выглядит колоритный Китай, и погрузиться в атмосферу, где природа полностью забрала себе бразды правления».
Хутуван — это пустые дома, оплетённые зеленью, улицы, скрытые под мхом, и чувство, что город исчез, но жизнь продолжается. Место стало настоящей находкой для фотографов: кадры, снятые здесь, будто выдернуты из параллельной реальности.