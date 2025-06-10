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Кладбище на месте сада и улица-морг: какие тайны хранит Васильевский остров в Петербурге

Опубликовано: 10 июня 2025 11:02
Васильевский остров
Кладбище на месте сада и улица-морг: какие тайны хранит Васильевский остров в Петербурге
Global Look Press / Roman Naumov / URA.RU

Васильевский остров — это не просто часть города, а целый мир с богатой историей, который стоит открыть для себя.

Васильевский остров — это одна из самых интересных и загадочных частей Санкт-Петербурга, где история буквально дышит из каждого уголка. Если вы когда-нибудь гуляли по его улицам, то наверняка замечали необычную атмосферу — здесь переплелись древность, архитектура и даже немного мистики.

Замыслы Петра I

Васильевский остров начали осваивать задолго до основания Петербурга, здесь жили финно-угорские племена и новгородцы. По одной из версий, остров получил свое название от новгородского посадника Василия Селезня.

Все-таки настоящая история острова связана с Петром Великим, который видел в нем центр новой столицы — своего рода Венецию с каналами и красивыми зданиями. Архитектор Доменико Трезини разработал проект с прямыми улицами и каналами, но многие из них со временем засыпали, потому что они обмелели.

Необычные факты и тайны острова

Васильевский остров хранит немало загадок. Например, на острове есть уникальная изолированная железная дорога, которая не выходит за его пределы — такая встречается всего в нескольких местах России. Она связывала Балтийский завод с Севкабелем, и ее остатки можно увидеть у перекрестка Косой линии и Детской улицы.

Еще одна загадка — несколько секретных выходов к заливу, известные лишь местным жителям, например, пляж у Новосмоленской набережной и поворот со Шкиперского протока.

Жизнь и быт на острове

Васильевский остров — не только исторический центр, но и жилой район с богатой судьбой. Во время блокады Ленинграда остров сильно пострадал, многие дома были разрушены. После войны началась активная застройка, и сейчас здесь можно увидеть сочетание старинной архитектуры и советских новостроек.

На острове сохранилось много деревянных домов, которые напоминают о дореволюционном Петербурге. Например, домик на набережной Макарова и дом Сименса на Кожевенной улице.

Как сообщает КП, когда-то на месте Благовещенского сада было кладбище, а на перекрестке Среднего проспекта и 8 линии находилась самая сложная трамвайная развязка в мире — трамваи могли поворачивать в любую сторону.

Самая узкая улица Петербурга — улица Репина, тоже находитс на Васильевском острове. Во время блокады она использовалась как морг.

Почему стоит прогуляться по Васильевскому острову

Васильевский остров — это место, где можно почувствовать дух старого Петербурга, увидеть уникальные памятники архитектуры и узнать много интересного о жизни города. Здесь есть и музеи, и уютные кафе, и тихие дворы, где сохранилась атмосфера прошлого.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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