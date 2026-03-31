Кладем в лунку 3 ложки "гремучей смеси" – и кусты увешаны помидорами под завязку – урожай бьет все рекорды

Томаты считаются самой популярной овощной культурой среди садоводов. Однако необходимо правильно подготовить место для растения, чтобы получить крепкие кусты и щедрый урожай.
Основные запасы питания закладываются именно в лунку при высадке рассады. Грамотная заправка посадочной ямки помогает томатам быстро прижиться и меньше болеть.
Удобрения для лунки
Для хорошего старта в каждую лунку рекомендуется добавить 3 компонента. Все они смешиваются с землей, чтобы корни не контактировали с чистыми удобрениями.
Древесная зола
Это источник кальция, калия, магния и натрия. Зола снижает кислотность почвы, что полезно для томатов. На одну лунку достаточно 1 столовой ложки.
Рыбная мука
Это органическое удобрение работает долго. Сначала его перерабатывают микробы в почве, и только после этого питание доходит до растения. В составе есть кальций, фосфор, азот, железо, марганец, йод и другие элементы. В лунку также добавляем 1 столовую ложку.
Борофоска
Минеральное удобрение дает фосфор и калий, а также набор микроэлементов. Оно помогает томатам полноценно развиваться. В лунку добавляем 1 столовую ложку.
После добавления всех компонентов содержимое лунки тщательно перемешайте с грунтом, после чего посадите рассаду и полейте ее теплой водой. Все три компонента вместе обеспечивают растение сбалансированным питанием на весь сезон, поэтому ваши кусты будут крепкими, а урожай - богатым, сообщает дачница Ольга Фомичева.
