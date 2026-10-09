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Кладу бутылку в бачок – плачу за ЖКУ в разы меньше: 10 простых способов экономить и 5 неэффективных

Опубликовано: 9 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Кладу бутылку в бачок – плачу за ЖКУ в разы меньше: 10 простых способов экономить и 5 неэффективных
Кладу бутылку в бачок – плачу за ЖКУ в разы меньше: 10 простых способов экономить и 5 неэффективных
Городовой ру
Как не жертвовать удобством, но при этом экономить

Снизить платежи за коммуналку реально без ремонта и дорогих покупок. Часть приемов держится на простых бытовых привычках.

Как тратить меньше воды

Поставьте в старый бачок бутылку с водой так, чтобы она не мешала механизму. Она займет часть объема и сократит расход при смыве. Удобнее установить двухрежимный слив с разным количеством воды. На кран накрутите аэратор: насадка смешивает струю с воздухом, и расход падает. Запускайте посудомойку только после полной загрузки — так она потратит меньше воды, чем мытье горы тарелок под открытым краном.

Как уменьшить счета за электричество

Не ставьте холодильник вплотную к плите, батарее или под солнцем. В жаре компрессор работает активнее. Перекладывайте замороженные продукты из морозилки на полку холодильника: они оттают постепенно и помогут сохранить прохладу. Следите за фильтрами и мешком пылесоса — забитая техника тянет больше. Расправляйте трикотаж и футболки после стирки вместо глажки. Убирайте накипь из чайника: налет замедляет нагрев. Отключайте приборы от розетки, если не пользуетесь ими долго.

Что еще учесть

Стирайте при 30–40 °C, если позволяет ярлык и моющее средство. Основная часть энергии уходит именно на нагрев воды, поэтому снижение температуры заметно сокращает потребление. Экономия начинается не с крупных трат, а с внимания к расходу воды и режимам техники. Несколько небольших изменений постепенно уменьшат общие платежи.

Что не даст результата:

  • Кипятить воду в чайнике и переливать в термос. На нагрев тратится столько же электричества, а остывает вода быстрее, чем кажется. Проще кипятить ровно столько, сколько нужно сейчас.
  • Мыть посуду под тонкой струей вручную. Кажется, что так расход меньше, но за десять минут открытый кран сливает больше, чем посудомойка за полный цикл. Экономия оборачивается перерасходом.
  • Отключать холодильник на ночь ради экономии. Продукты портятся, а компрессор утром работает на износ, чтобы вернуть температуру. Расход электричества не падает, а срок службы техники сокращается.
  • Наклеивать светоотражающую пленку за батарею. Эффект почти нулевой: тепло уходит в стену и на улицу, а не отражается в комнату. Средство стоит денег, а счет за отопление не меняется.
  • Стирать в холодной воде. Пятна не отстирываются, вещи приходится перестирывать или выбрасывать. В итоге платите дважды — за электричество и за новую одежду.

Изображение: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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