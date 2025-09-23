Вода пошла на город: как Петербург пережил страшное наводнение 1924 года

Это стихийное бедствие, уступавшее по силе лишь катастрофе 1824 года, оставило глубокий след в памяти города и его жителей.

23 сентября 1924 года Санкт-Петербург (тогда Петроград) пережил одно из самых разрушительных наводнений в своей истории.

Сильное юбилейное наводнение

Как пишет пресс-служба КГИОП, вода в Неве поднялась до отметки 380 см выше ординара (по некоторым данным — 369 см).

Катастрофа затронула около 70 км² территории города.

Стихия не пощадила и знаменитый Летний сад: сотни деревьев были вырваны с корнем, и треть всех насаждений погибла.

Трамвайные вагоны на Садовой улице превратились в водные кабинки, заставив пассажиров раздеваться и переходить улицу вплавь.

"Всюду массы народу. Кругом очереди. Можно наблюдать такие картины, как торговцы, находясь по пояс в воде, отпускают товары покупателям, стоящим в воде по колена. Вздутия цен незаметно", — пишет Ким Померанец.

Хроника бедствия: от предупредительных выстрелов до реки на улицах

«…23 сентября 1924 г. с утра ничто, казалось, не предвещало наводнения. Но около полудня с моря подул порывистый западный ветер. Нева и каналы стали набухать», — так начинается описание событий.

Предупредительные выстрелы с крепости, повторяющиеся каждые полчаса, а затем и через 15 минут, возвещали о приближении беды.

К 3 часам вода пошла на город, затопив Васильевский остров с двух сторон.

К 5 часам буря достигла пика: вода добралась до Вознесенского проспекта. Исаакиевский собор и Зимний дворец превратились в острова, а улица Халтурина (Миллионная) стала широкой рекой.

Были затоплены Летний сад и площадь Жертв Революции, а также Петропавловская крепость.

Стихия и хаос: пожары, взрывы и мародеры

В разгар наводнения начались пожары. На Ватном острове произошел взрыв на заводе взрывчатых веществ, сопровождавшийся горением химических препаратов.

Горели лесопильный завод, жилые дома, в том числе шестиэтажный дом на Нарвском проспекте, где жители спасались по водосточным трубам. Две женщины упали с третьего этажа.

В условиях хаоса наблюдались и акты мародерства, против которых было объявлено военное положение.

Неисчислимые убытки и проверки на прочность

Как пишет panevin.ru, наводнение причинило колоссальный ущерб, особенно коммунальному хозяйству.

Были уничтожены труды революционных лет и последнего строительного сезона: снесены 19 из 214 мостов, смыта Стрелка на Елагином острове.

В Летнем саду погибло 550 вековых деревьев, испорчено 120 трамвайных вагонов.

Затоплены тысячи строений в разных районах города, а 40 судов с грузами затонули или выброшены на берег.

В бывшем Мариинском театре вода достигла трех аршин, плавали музыкальные инструменты, включая ценные арфы и скрипки.

За трехсотлетнюю историю Петербурга было зарегистрировано около 300 наводнений. Катастрофа 1924 года стала суровым испытанием для молодого советского государства, продемонстрировав как разрушительную силу природы, так и стойкость горожан.