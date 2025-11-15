Когда в Петербурге самокаты отправятся на зимнюю стоянку: срок уже назвали

Сезон эксплуатации электросамокатов в Санкт-Петербурге постепенно близится к завершению, однако точная дата его окончания до сих пор неизвестна. Операторы отмечают, что во многом решение будет зависеть от погодных условий, ведь на проезжей части появится лёд.
Возможное ухудшение погоды прогнозируется уже в ближайшие выходные, и в случае гололёда доступ к самокатам ограничат, сообщает «КП-Петербург».
Представители компаний подчеркивают, что окончательное завершение сезона произойдёт в ближайшее время, но назвать конкретный день сейчас невозможно. В компании Whoosh пояснили:
«Пока дата окончания сезона не определена. Очевидно, что это произойдёт очень скоро, но сейчас невозможно сказать — завершится он после первого снегопада или позже, после небольшой оттепели»
Со схожим подходом действует и сервис «МТС Юрнет». Его представители пояснили, что работа продолжается, а решение о завершении будет напрямую зависеть от ситуации на дорогах, поскольку возможны периоды оттепели после осадков.
В случае неблагоприятной погоды прокат оперативно приостановят, чтобы обеспечить безопасность.
Для сравнения, в столице официальный сезон завершится 15 ноября. В прошлом году Санкт-Петербург предлагал прокат самокатов до 4 декабря. Разница между городами связана с особенностями погодных условий и подходом операторов к организации сервиса.
По статистике, на долю Петербурга приходится четверть всех дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов в стране. За первые шесть месяцев 2025 года за нарушения правил дорожного движения было оштрафовано свыше 38 тысяч пользователей этого транспорта.