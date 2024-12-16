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Когда вареные надоели: приготовьте жареные пельмени по этому простому рецепту

16 декабря 2024 08:32
Когда вареные надоели: приготовьте жареные пельмени по этому простому рецепту
Когда вареные надоели: приготовьте жареные пельмени по этому простому рецепту
Фото Городовой.ру

Привычное блюдо в необычном исполнении.

Жареные пельмени — аппетитное и сытное блюдо, которое можно быстро приготовить на сковороде. Они приобретают хрустящую корочку и сохраняют сочную начинку, что делает их отличным вариантом для обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • Замороженные пельмени — 400 г
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Вода — 100 мл
  • Соль и молотый черный перец — по вкусу
  • Зелень для украшения (по желанию)

Приготовление:

Разогрейте сковороду: Налейте растительное масло на сковороду и разогрейте на среднем огне.

Обжарьте пельмени: Выложите замороженные пельмени на сковороду в один слой. Обжаривайте их без крышки до золотистой корочки с одной стороны, примерно 5–7 минут.

Переверните пельмени: Аккуратно переверните пельмени на другую сторону и продолжайте обжаривать еще 5–7 минут до золотистого цвета.

Добавьте воду: Влейте 100 мл горячей воды в сковороду, накройте крышкой и уменьшите огонь до слабого. Тушите пельмени 5–7 минут, пока вода полностью не испарится, а пельмени не станут мягкими внутри.

Приправьте: Снимите крышку, посолите и поперчите пельмени по вкусу. При желании можно добавить мелко нарезанную зелень.

Подача: Подавайте жареные пельмени горячими со сметаной, кетчупом или другим любимым соусом.

Советы:

Для более насыщенного вкуса можно добавить в сковороду мелко нарезанный лук или чеснок вместе с пельменями.

Если хотите получить более хрустящую корочку, обжаривайте пельмени на среднем огне без добавления воды, но следите, чтобы они не подгорели.

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Автор:
Ксения Беловицкая
Общество Рецепты
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