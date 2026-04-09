Когда запланировано открытие фонтанов в Петергофе в 2026 году?

В 2026 году торжественный Весенний праздник фонтанов состоится 16 мая. При этом сезон фонтанов и платный вход в Нижний парк стартуют раньше — 25 апреля. С этого дня водные композиции будут радовать гостей ежедневно до октября, а вход в парки музея‑заповедника станет платным.

Уникальная гидравлика: как работают фонтаны Петергофа

Главная особенность фонтанной системы Петергофа — отсутствие насосов. Вода поступает самотёком с Ропшинских высот благодаря перепаду высот. Инженер‑гидравлик Василий Туволков создал уникальную систему каналов, прудов и шлюзов, работающую по принципу сообщающихся сосудов.

Некоторые технические детали:

в Верхнем и Нижнем парках действуют 147 фонтанов и 4 каскада (Большой, Львиный, Золотая гора и Шахматная гора);

ежедневно в высокий сезон система пропускает около 100 тысяч кубометров воды.

Интересные факты о легендарных фонтанах

300 лет истории. Публичный запуск фонтанов состоялся ещё в 1723 году. Пётр I лично демонстрировал своё творение гостям, а вечер завершился грандиозным фейерверком.

Фонтаны‑шутихи. Эти забавные сооружения, которые в петровские времена называли «мочильными местами», прячутся среди камней и внезапно обдают водой неосторожных посетителей. Например, фонтан «Водяная дорога» создаёт арку из 300 водяных струй — и промокает всех, кто проходит под ней.

Символичный «Самсон». Центральный фонтан Большого каскада изначально планировали сделать в виде Геракла, побеждающего Лернейскую гидру. Но в 1734 году, к 25‑летию Полтавской битвы, его заменили на Самсона, раздирающего пасть льва. Это символизировало победу над Швецией, на гербе которой изображён лев.

Восстановление после войны. Во время Великой Отечественной войны фонтанный комплекс был разрушен. Многие скульптуры удалось сохранить благодаря эвакуации или захоронению в земле. Уже в 1946 году ленинградцы воссоздали 38 фонтанов Большого каскада. Скульптурная группа «Самсон», утраченная в годы войны, была восстановлена в 1947 году по эскизам и довоенным фотографиям.

Трубы XIX века. В системе до сих пор используются трубы, изготовленные в XIX веке. В Гротах под Большим каскадом можно увидеть старинные водопроводные трубы и другие элементы уникальной системы.

