Кого Дрозденко поставил у руля: утверждён обновлённый состав правительства Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил новый состав руководства региона, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Первыми к работе приступят Алла Астратова, назначенная первым заместителем губернатора и возглавляющая администрацию губернатора и правительства, а также Анна Данилюк, которой предстоит представлять интересы главы региона в Законодательном собрании.

С ними вместе к управлению приступит Николай Циганов, ставший заместителем по взаимодействию с Правительством России. В этот же список вошли Евгений Барановский, который отвечает за строительный сектор и вопросы жилищно-коммунального хозяйства, Олег Малащенко, курирующий аграрную и рыбную отрасли, а также Егор Мищеряков, отвечающий за экономическое развитие и инвестполитику, и Владимир Цой, занимающийся вопросами сохранения культурного наследия.

К 10 ноября 2025 года обязанности заместителей губернатора также возьмут на себя Александр Кялин (социальная сфера) и Денис Седов (транспорт и топливно-энергетический комплекс).

Таким образом, в областном правительстве появятся новые ответственные лица по всем ключевым направлениям развития региона.