Как быстро ездили в царской России? Не так уж и медленно!

Когда мы думаем о путешествиях в царской России, в голове часто возникает образ медленно катящихся повозок, но оказывается, что все было не так уж и плохо! Конечно, поездки на каретах и санях императоров не могли сравниться с современными маршрутками, но для своего времени они были настоящими рекордами скорости.

Елизавета Петровна: королева скорости

В 1750-е годы сама императрица Елизавета Петровна устраивала гонки с природой, разгоняя свои кареты-сани до удивительных 16 км/ч. Чтобы преодолеть 784 километра между Петербургом и Москвой, она использовала не менее 12 лошадей, меняя их каждые несколько километров. Всё это, конечно, с невероятным комфортом и в стиле того времени.

Александр I и Николай I: чемпионы на колесах

Но рекорды не заканчиваются на Елизавете. В 1810 году Александр I преодолел путь между столицами за 42 часа, разогнавшись до 18,66 км/ч. А вот Николай I, благодаря санному пути, побил всех, достигнув скорости 20,63 км/ч в 1833 году. Это был, пожалуй, самый быстрый император России, по крайней мере, по версии Пушкина.

Александр Островский: скорость и адреналин

И, наконец, драматург Александр Островский в 1856 году побывал в Тверской области, где ему выпала честь прокатиться на тройке серых лошадей. Скорость была такая, что дух захватывало — 20 км/ч, и это почти как у самого Николая!

Так что, если вы думаете, что в царской России все катались в полном спокойствии, вспомните эти скорости, пишет источник. На лошадях и каретах царская Россия была настоящим скоростным раем!