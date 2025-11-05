Кому доверят Советский проспект: Петербург объявил поиск подрядчика

Началась процедура поиска исполнителя для крупного дорожного проекта в Невском районе Санкт-Петербурга. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» разместила информацию о конкурсном отборе на портале государственных закупок, сообщает «Деловой Петербург».
Основной задачей будущего подрядчика станет ремонт почти километрового участка Советского проспекта.
Планируется привести в порядок примыкания к дороге, установить новые системы освещения, модернизировать ливневую канализацию и выполнить комплекс работ по благоустройству территории.
Работы также затронут мостовое сооружение через реку Славянка. Помимо обновления дорожного покрытия, будет проведён демонтаж отдельных построек и переустройство инженерных коммуникаций для соответствия современным требованиям.
В государственном контракте зафиксированы конкретные сроки: к 11 ноября 2026 года исполнитель обязан подготовить полный пакет рабочей документации.
Полное завершение строительных мероприятий назначено на 30 июня 2027 года. Начальная сумма контракта составляет 2,6 млрд рублей.
