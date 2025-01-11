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Конь-камень и остров Коневец: самое странное место на Ладожском озере

11 января 2025 10:31
Конь-камень
Конь-камень и остров Коневец: самое странное место на Ладожском озере
Источник фото: Youtube-канал "Миклухо Макфлай вперед в прошлое"

О загадочном месте давно ходят легенды.

Остров в Ладожском озере привлекает туристов не только своими живописными ландшафтами, но и богатой историей. На его юго-западе расположился песчаный пляж с крутым уступом, а в центре возвышается Змеиная гора.

Особую славу острову принес Конь-камень — гигантский валун весом более 750 тонн, форма которого напоминает лошадиную голову. Все время, что на нем бывали люди, он являлся местом, где совершались религиозные обряды, а причину никто не может назвать. В древности он был объектом поклонения язычников, пока с приходом православия на нем не установили часовню. Сегодня на острове действует Коневский мужской монастырь, известный своей чарующей архитектурой.

Чтобы посетить этот уникальный уголок Ленинградской области:

1. На электричке от Финляндского вокзала до станции Громово (маршрут на Приозерск или Кузнечное).
2. Пересесть на автобус Сосново — Владимировка.
3. На месте воспользоваться катером, который доставит на остров. Учтите, что катер ходит без расписания, поэтому может понадобиться время на ожидание.

Путешествие на этот остров станет идеальной возможностью насладиться красотой природы, прикоснуться к истории и посетить древние святыни Ленинградской области, пишет источник.

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Автор:
Максакова Яна
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