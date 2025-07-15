Кондиционеры есть — прохлады нет: что делать, если жарко в общественном транспорте

Несмотря на блага цивилизации, лучше всего передвигаться по городу под землей.

Жаркое лето добралось до Санкт-Петербурга, и теперь даже самые стойкие в городе чувствуют себя как в настоящей печке. Ехать на транспорте по делам или на работу — это настоящее испытание.

Почему так трудно выжить в автобусе, даже если там вроде бы есть кондиционер? И на каком транспорте лучше передвигаться по Петербургу?

Как на самом деле работает охлаждение на транспорте

В Петербурге, по правилам Минтранса, когда на улице выше +20°, температура в автобусе или троллейбусе должна оставаться не выше +25°C.

Но, если спросить у пассажиров — редко у кого есть ощущение бодрящей прохлады.

Реальные замеры показывают, что, несмотря на наличие кондиционера, в автобусе легко можно увидеть на термометре +29…+31°С, а иногда и больше, пишет КП-Петербург.

В трамвае обычно еще жарче. Самое «прохладное» место — метро: там в вагонах держится около +28°C, а на некоторых станциях даже чуть ниже.

Почему кондиционеры не спасают

Постоянно открытое окно — главный враг охлаждения. Пока кто-то жалуется на жару, другие открывают форточки, и система уже не справляется.

Двери открываются на каждой остановке, и любое охлаждение моментально уходит.

В часах становится все хуже: много людей, жара с улицы проникает в салон, техника не выдерживает нагрузки и даже может перегреться.

Поломки — обычное дело. Иногда кондиционер выключают для того, чтобы не «убить» двигатель транспорта.

Бывает, что в старых троллейбусах и трамваях кондиционеров вообще нет , только форточки или люки.

Что делают водители и перевозчики

В каждом автобусе часто висят таблички: не открывайте окно при работающем кондиционере. Если стало слишком жарко — советую подойти к водителю, и он может изменить настройки.

А если кондиционер совсем не работает, просят вдруг позвонить на горячую линию и жаловаться. Только вот многие жалобы рассматривают уже после поездки, а не сразу.

Аномальная жара создаст проблему

Июль 2025-го стал для Петербурга жарким месяцем. Температура держится выше +30°C, на солнце все 35°C.

Теперь монтаж кондиционера — это настоящая роскошь. Очередь к мастерам выстроилась немаленькая.

Что делать пассажиру?

Пейте больше воды, но прохладную, а не ледяную. Также не забывайте про головной убор и чаще принимайте душ.

В транспорте не стесняйтесь обращаться к водителю на остановках и просить изменить настройки кондиционера.

Следите за своим самочувствием: если стало плохо — выходите на ближайшей остановке и обязательно дайте знать другим.