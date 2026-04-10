Названы самые подешевевшие подержанные автомобили в России: список удивил Полезное
Проблемы на Автовокзале в Петербурге: нарушения исправят к следующей неделе Город
Древний монастырь, основанный в 1397 году: его площадь превышает 12 га - где находится, что посмотреть Полезное
После схода снега бадану — обязательно: 2 весенние процедуры для пышной зелени и роскошного цветения Полезное
Как правильно сеять огурцы: семечком на бочок или острием вниз – агроном дал четкий ответ, ошибались многие Полезное
Конец хаосу: Петербург создаст единого хозяина для речных причалов

Опубликовано: 10 апреля 2026 19:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Власти планируют создать комфортную инфраструктуру для пассажиров, ввести единый билет и установить понятные правила для перевозчиков.

Власти Санкт-Петербурга планируют крупную реформу водного транспорта, в центре которой — создание единого оператора для управления причалами.

Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в беседе с «Фонтанкой». Решение утвердили на встрече у губернатора: новый оператор возьмет на себя контроль над причальной сетью и подпишет долгосрочные соглашения с перевозчиками, чтобы обновить флот и улучшить сервис.

Поляков подчеркнул, что сейчас на реке царит настоящий беспорядок. Особенно это заметно при разводке мостов, когда на воде собирается много судов, не отвечающих нормам безопасности.

Среди главных трудностей он выделил ветхий флот и плохое состояние причалов: многие корабли устарели, а инфраструктура в частном владении часто остается без должного ухода.

Туристы жалуются на дымный запах от палуб — из-за использования низкокачественного топлива на некоторых судах.

Реформа предусматривает обустройство удобной инфраструктуры для пассажиров, введение единого билета и четких правил для перевозчиков, чтобы водный транспорт вышел на уровень наземного.

Автор:
Юлия Аликова
