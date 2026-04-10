Конец хаосу: Петербург создаст единого хозяина для речных причалов

Власти Санкт-Петербурга планируют крупную реформу водного транспорта, в центре которой — создание единого оператора для управления причалами.
Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в беседе с «Фонтанкой». Решение утвердили на встрече у губернатора: новый оператор возьмет на себя контроль над причальной сетью и подпишет долгосрочные соглашения с перевозчиками, чтобы обновить флот и улучшить сервис.
Поляков подчеркнул, что сейчас на реке царит настоящий беспорядок. Особенно это заметно при разводке мостов, когда на воде собирается много судов, не отвечающих нормам безопасности.
Среди главных трудностей он выделил ветхий флот и плохое состояние причалов: многие корабли устарели, а инфраструктура в частном владении часто остается без должного ухода.
Туристы жалуются на дымный запах от палуб — из-за использования низкокачественного топлива на некоторых судах.
Реформа предусматривает обустройство удобной инфраструктуры для пассажиров, введение единого билета и четких правил для перевозчиков, чтобы водный транспорт вышел на уровень наземного.