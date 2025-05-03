Кареты под запретом: что ждет конный извоз в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге, городе с богатой историей и традициями, возник вопрос о будущем конных прогулок в центре города. На заседании рабочей группы по регулированию гужевого транспорта в Законодательном собрании Северной столицы обсуждалась ситуация с состоянием лошадей и карет, что может привести к серьезным изменениям в этом бизнесе.

Жалобы туристов: европейский опыт как пример

Во время мероприятия депутат Павел Крупник обратил внимание на жалобы туристов и в качестве примера надлежащего состояния животных и карет привел ситуацию в европейских странах.

Жалобы туристов стали одним из факторов, повлиявших на обсуждение вопроса о будущем конных прогулок.

«Например, в Вене это одинаковые экипажи, открытые или закрытые кареты, отдельный маршрут, определенная такса, стоянка, где лошадь может элементарно выпить воды, жетоны. Человек, который управляет повозкой, имеет водительское удостоверение», — перечислил он.

Депутат подчеркнул, что в Вене все подобные процессы четко регламентированы.

Лицензирование и новые стандарты: вызовы для бизнеса

На фоне сложившейся ситуации предпринимателям стоит вложить средства в новые кареты и получить лицензии для экипажей.

«Если мы не найдем общий язык с бизнесом, который называет себя бизнесом, то нужно запрещать этот вид деятельности в центре Петербурга», — заявил Крупник.

Согласованные маршруты: безопасность на первом месте

Но вопрос может решиться не так категорично. Например, есть вероятность, что маршруты карет просто уберут из центра города.

Перенос конных прогулок на менее загруженные улицы — один из вариантов решения проблемы.

Альтернативные варианты: парковые зоны и загородные маршруты

В случае запрета на конные прогулки в центре города, возможно, будут рассматриваться альтернативные варианты, такие как:

Организация прогулок в парковых зонах.

Разработка загородных маршрутов.

Введение новых правил и стандартов для бизнеса.

Ответственность бизнеса: забота о животных и безопасность

Важно, чтобы владельцы карет несли ответственность за благополучие своих животных, обеспечивали им надлежащий уход и условия содержания.

Обеспечение безопасности пешеходов, транспортных средств и животных является приоритетом при регулировании гужевого транспорта.