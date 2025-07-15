Критические узлы под угрозой: что делает летний дождь с автомобилем

Как предотвратить повреждения от влаги?

С наступлением летней жары в России часто идут дожди. Однако они могут быть опасны для автомобилей.

Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала Quto.ru, как обычный дождь может навредить машине.

Износ уплотнителей и влага в машине

Современные автомобили проектируются под разные погодные условия, но из-за старения уплотнителей влага может проникать в салон, под капот или в блоки под сиденьями.

«Современные автомобили проектируются с расчетом на работу в разных погодных условиях… Все разъемы и блоки управления герметизируют, жгуты укладываются в специальные каналы, контакты защищены от влаги», — отметила эксперт.

Особенно это касается электрики с китайскими разъемами, снятой изоляцией или скрутками вместо пайки.

Водяные ловушки и засоренные дренажи

Вода может накапливаться в нишах багажника и моторном отсеке из-за забитых дренажей.

Водителям рекомендуется регулярно проверять герметичность подкапотного пространства, использовать диэлектрическую смазку на открытых клеммах и чистить дренажи стекол и кузова.

Коррозия на кузове и антикоррозийная защита

Дождь ускорено вызывает коррозию кузова, особенно на кромках арок и швах.

«Чтобы защитить автомобиль от коррозии, следует проводить антикоррозийную обработку каждые два-три года, а также установить подкрылки и брызговики», — советует эксперт.

Влага в двигателе и коробке передач

Попадание воды в двигатель или коробку передач может серьезно повредить автомобиль.

Например, вода в воздухозаборнике может привести к гидроудару, а в масле — к образованию эмульсии.

Поэтому важна проверка сапунов и контроль технических жидкостей.

Внимательность и уход

Регулярный уход за автомобилем поможет избежать поломок и сохранить его состояние при частых дождях.