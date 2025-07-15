Критические узлы под угрозой: что делает летний дождь с автомобилем

С наступлением летней жары в России часто идут дожди. Однако они могут быть опасны для автомобилей.
Директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова рассказала Quto.ru, как обычный дождь может навредить машине.
Износ уплотнителей и влага в машине
Современные автомобили проектируются под разные погодные условия, но из-за старения уплотнителей влага может проникать в салон, под капот или в блоки под сиденьями.
«Современные автомобили проектируются с расчетом на работу в разных погодных условиях… Все разъемы и блоки управления герметизируют, жгуты укладываются в специальные каналы, контакты защищены от влаги», — отметила эксперт.
Особенно это касается электрики с китайскими разъемами, снятой изоляцией или скрутками вместо пайки.
Водяные ловушки и засоренные дренажи
Вода может накапливаться в нишах багажника и моторном отсеке из-за забитых дренажей.
Водителям рекомендуется регулярно проверять герметичность подкапотного пространства, использовать диэлектрическую смазку на открытых клеммах и чистить дренажи стекол и кузова.
Коррозия на кузове и антикоррозийная защита
Дождь ускорено вызывает коррозию кузова, особенно на кромках арок и швах.
«Чтобы защитить автомобиль от коррозии, следует проводить антикоррозийную обработку каждые два-три года, а также установить подкрылки и брызговики», — советует эксперт.
Влага в двигателе и коробке передач
Попадание воды в двигатель или коробку передач может серьезно повредить автомобиль.
Например, вода в воздухозаборнике может привести к гидроудару, а в масле — к образованию эмульсии.
Поэтому важна проверка сапунов и контроль технических жидкостей.
Внимательность и уход
Регулярный уход за автомобилем поможет избежать поломок и сохранить его состояние при частых дождях.