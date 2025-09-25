«Просто мы привыкли особо не считать деньги»: петербуржцам не понравилась цена и содержимое минимальной продуктовой корзины в городе

Минимальная продуктовая корзина в Петербурге и в России в целом продолжает дорожать, но местные жители все равно считают ее недостаточной.

В Санкт-Петербурге стоимость минимального набора продуктов питания за месяц составила 8648 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

За год цены на продукты выросли примерно на 1,6%, и в среднем по России минимальная продуктовая корзина обошлась в 7304 рубля.

По Ленинградской области, которая окружает Петербург, стоимость корзины чуть меньше — около 8356 рублей.

Где самые дорогие и дешевые продукты?

Если смотреть по регионам, то дороже всего продукты стоят на Чукотке — почти 17 500 рублей, и в Камчатском крае — свыше 12 тысяч рублей.

Самые доступные цены зафиксированы в Мордовии и Пензенской области — около 6 тысяч рублей. Москва немногим дороже Петербурга — почти 8900 рублей.

А в таких регионах, как Татарстан и Омская область, она ниже — около 6300-6400 рублей, сообщает Петербургский дневник.

Что входит в минимальную корзину?

В продуктовую корзину включены 33 позиции — мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.

Эксперты отмечают, что за последний год больше всего подорожали картофель, лук, капуста и сливочное масло. Картофель, например, вырос в цене более чем в два раза.

Что говорят петербуржцы?

В соцсети жители Северной столицы стали обсуждать предлагаемый набор продуктов и возможность прожить на него месяц.

«Я не веду бухгалтерию, но доставок меньше 3 тысяч у меня не бывает. Туда еще хозка входит. Но все равно, это не 9 тысяч на месяц»;

«Здорово! Вот если бы еще писали в каком магазине такие цены, чтоб можно было на месяц закупаться на эту сумму»;

«Чтоб от голода не умереть может этой суммы и достаточно, если не работать и не выходить из дома. Корзина нищих. Лучше б свои корзины выкатили, статисты», — возмутились петербуржцы.

Однако есть и те, кто считает вполне логичным продуктовый набор и вполне приемлемым.

«Я варю кашу из стакана гречневой крупы — это завтраки на несколько дней. Курица или кусок свинины — обеды на несколько дней. Килограмм помидор и моцарелла — ужины. Плюс испечь шарлотку, капустный пирог, блины со сметаной. Можно уложиться в эту сумму»;