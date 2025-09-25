«Просто мы привыкли особо не считать деньги»: петербуржцам не понравилась цена и содержимое минимальной продуктовой корзины в городе

В Санкт-Петербурге стоимость минимального набора продуктов питания за месяц составила 8648 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».
За год цены на продукты выросли примерно на 1,6%, и в среднем по России минимальная продуктовая корзина обошлась в 7304 рубля.
По Ленинградской области, которая окружает Петербург, стоимость корзины чуть меньше — около 8356 рублей.
Где самые дорогие и дешевые продукты?
Если смотреть по регионам, то дороже всего продукты стоят на Чукотке — почти 17 500 рублей, и в Камчатском крае — свыше 12 тысяч рублей.
Самые доступные цены зафиксированы в Мордовии и Пензенской области — около 6 тысяч рублей. Москва немногим дороже Петербурга — почти 8900 рублей.
А в таких регионах, как Татарстан и Омская область, она ниже — около 6300-6400 рублей, сообщает Петербургский дневник.
Что входит в минимальную корзину?
В продуктовую корзину включены 33 позиции — мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.
Эксперты отмечают, что за последний год больше всего подорожали картофель, лук, капуста и сливочное масло. Картофель, например, вырос в цене более чем в два раза.
Что говорят петербуржцы?
В соцсети жители Северной столицы стали обсуждать предлагаемый набор продуктов и возможность прожить на него месяц.
«Я не веду бухгалтерию, но доставок меньше 3 тысяч у меня не бывает. Туда еще хозка входит. Но все равно, это не 9 тысяч на месяц»;
«Здорово! Вот если бы еще писали в каком магазине такие цены, чтоб можно было на месяц закупаться на эту сумму»;
«Чтоб от голода не умереть может этой суммы и достаточно, если не работать и не выходить из дома. Корзина нищих. Лучше б свои корзины выкатили, статисты», — возмутились петербуржцы.
Однако есть и те, кто считает вполне логичным продуктовый набор и вполне приемлемым.
«Я варю кашу из стакана гречневой крупы — это завтраки на несколько дней. Курица или кусок свинины — обеды на несколько дней. Килограмм помидор и моцарелла — ужины.
Плюс испечь шарлотку, капустный пирог, блины со сметаной. Можно уложиться в эту сумму»;
«Да вполне реально на эту сумму составить месячную корзину! Просто мы привыкли особо не считать деньги, не смотреть на акции, брать филе вместо целой тушки, захватывать «вкусняшки».
Большинство, не считая, думает, что тратит на продукты намного больше. Я, например, какой-то месяц подсчитав, была очень удивлена, что сумма оказалась намного меньше, чем я думала.
Да, продукты сейчас очень дорогие, но и мы не особо тщательно подходим к грамотной трате денег», — пишут жители города на Неве.