Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье

Жизнь под крышей в Петербурге — особенная, романтичная и всегда желанная.

Мансарда в Петербурге — это не просто жилое пространство под крышей, а особенный мир с богатой историей и уникальной атмосферой.

В Северной столице мансарды всегда привлекали внимание своей оригинальностью, высотой потолков, отличным освещением и потрясающими видами.

Особенно такое жилье любили художники и творческая богема. До сих пор такое жилье остается желанным.

Первые мансарды в Петербурге

Название «мансарда» идет от имени французского архитектора Франсуа Мансара, который в XVII веке первым предложил использовать чердачные пространства под жилье,

Во Франции эти помещения изначально были небольшой и недорогой жилплощадью для прислуги, но быстро завоевали популярность, особенно благодаря тому, что налоги за чердачные этажи не брались.

В Петербурге мансарды начали активно строить лишь в конце XIX века, и отличались они от французских тем, что были просторными, светлыми и комфортными.

Многие размещались в доходных домах — многоэтажках для аренды квартир, сообщает Культурология.

В советское время мансарды нередко давали в аренду художникам под мастерские — там творили Борис Аксельрод, Генрих Павловский и другие известные мастера.

Мансарды — школа для искусства и творчества

Для художников мансарда была настоящим подарком. Светлое пространство с множеством окон, высокая крыша и тишина чердака создавали идеальные условия для творчества.

Например, Репин создавал там свои самые известные полотна, от «Запорожцев» до «Ивана Грозного», пишет ДП.

Забвение и возрождение

С приходом советской власти мода на мансарды ушла в прошлое. Началась эпоха архитектурных авангардных стилей и типового строительства, которым мансарды никак не соответствовали.

Чердачные помещения часто использовали под складские или производственные нужды, а жилые мансарды перестали проектировать.

Возрождение началось в 1990-х годах с появлением стиля, который специалисты называют «капиталистическим романтизмом», пишет sobaka.ru.

Он соединял современные строительные технологии с элементами исторических форм — колоннами, фронтонами и, конечно, мансардами.

Появились новые дома с мансардными этажами в разных районах Петербурга, например у метро «Комендантский проспект» и в Купчино.

Сегодня мансарды — редкость и особенность, чаще всего они встречаются в бизнес- и премиум-жилье. Их планировка бывает разной: встречаются кухни-гостиные, рабочие зоны у окон и небольшие спальные места.

Почему мансарды ценят до сих пор

Эти помещения остаются особенным видом жилья благодаря своей неповторимости. Высота, свет и необычная архитектура создают комфорт и уют.

Вид из окна на крыши города, возможность почувствовать себя ближе к небу — все это придает мансардам очарование и романтику.

В Петербурге, где история и современность переплетаются повсюду, мансарды символизируют связь времен и стилей.