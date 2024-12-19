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Кошка стала часто «промахиваться» мимо лотка? Петербуржцам объяснили, что дело совсем не в меткости

19 декабря 2024 08:02
Кошка стала часто «промахиваться» мимо лотка? Петербуржцам сообщили, что дело совсем не в меткости
Кошка стала часто «промахиваться» мимо лотка? Петербуржцам объяснили, что дело совсем не в меткости
Elena Mayorova / Global Look Press / Global Look Press

Все намного проще.

Комфорт и спокойствие кошки зависят от множества факторов, одним из которых является правильно подобранный наполнитель для лотка. Этот выбор влияет не только на чистоту в доме, но и на общее состояние вашего любимца. Важно помнить, что даже небольшой дискомфорт может стать причиной отказа кошки пользоваться лотком.

Как определить, что наполнитель не подходит?

  • отказ от посещения: кошка игнорирует лоток и ищет альтернативные места для справления нужды;
  • неохотное использование: питомец начинает посещать лоток реже обычного;
  • долгое ожидание: кошка терпит, вместо того чтобы сразу пойти в туалет;
  • попытки устроиться на бортике: вместо того чтобы зайти внутрь лотка, животное старается разместиться на его краях;
  • отсутствие попыток закопать наполнитель: обычно кошки делают это инстинктивно, и если же этого не происходит, стоит задуматься о смене наполнителя.

Почему же кошка может избегать лотка? Основные причины связаны с характеристиками самого наполнителя:

  • запах: кошки обладают чрезвычайно острым обонянием, и даже едва уловимый неприятный запах может сделать посещение лотка невыносимым для питомца;
  • сухость: мокрые или даже слегка влажные наполнители вызывают у кошек неприязнь;
  • тактильные ощущения: жесткость или шершавость наполнителя может причинять дискомфорт нежным подушечкам лап;
  • удобство закапывания: наполнители должны легко зарываться, например, крупные фрагменты древесных наполнителей слишком тяжелы и грубы для комфортного использования, а силикагелевые могут издавать неприятные звуки при контакте с влагой, что также отталкивает животное.

Если вы заметили, что ваша кошка испытывает трудности с использованием лотка, попробуйте сменить наполнитель. Ориентируйтесь на предпочтения вашего питомца, учитывая его индивидуальные особенности и потребности.

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Автор:
Юлия Степанова
Общество Домашние животные
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