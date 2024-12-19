Кошка стала часто «промахиваться» мимо лотка? Петербуржцам объяснили, что дело совсем не в меткости

Комфорт и спокойствие кошки зависят от множества факторов, одним из которых является правильно подобранный наполнитель для лотка. Этот выбор влияет не только на чистоту в доме, но и на общее состояние вашего любимца. Важно помнить, что даже небольшой дискомфорт может стать причиной отказа кошки пользоваться лотком.

Как определить, что наполнитель не подходит?

отказ от посещения: кошка игнорирует лоток и ищет альтернативные места для справления нужды;

неохотное использование: питомец начинает посещать лоток реже обычного;

долгое ожидание: кошка терпит, вместо того чтобы сразу пойти в туалет;

попытки устроиться на бортике: вместо того чтобы зайти внутрь лотка, животное старается разместиться на его краях;

отсутствие попыток закопать наполнитель: обычно кошки делают это инстинктивно, и если же этого не происходит, стоит задуматься о смене наполнителя.

Почему же кошка может избегать лотка? Основные причины связаны с характеристиками самого наполнителя:

запах: кошки обладают чрезвычайно острым обонянием, и даже едва уловимый неприятный запах может сделать посещение лотка невыносимым для питомца;

сухость: мокрые или даже слегка влажные наполнители вызывают у кошек неприязнь;

тактильные ощущения: жесткость или шершавость наполнителя может причинять дискомфорт нежным подушечкам лап;

удобство закапывания: наполнители должны легко зарываться, например, крупные фрагменты древесных наполнителей слишком тяжелы и грубы для комфортного использования, а силикагелевые могут издавать неприятные звуки при контакте с влагой, что также отталкивает животное.

Если вы заметили, что ваша кошка испытывает трудности с использованием лотка, попробуйте сменить наполнитель. Ориентируйтесь на предпочтения вашего питомца, учитывая его индивидуальные особенности и потребности.